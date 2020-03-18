محام عُماني يبدأ حملة خاصة بالأطباء والممرضين في مستشفيات السلطنة وكذلك المصابين بكورونا تلقى تفاعلا واسعا

أثنى عُمانيون بموقع التواصل تويتر على حملة بدأها المحامي العماني المعروف أحمد البرواني، لدعم الأطباء والممرضين المرابطين في السلطنة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد وكذلك التخفيف على المصابين.

“البرواني” أعلن على حسابه الرسمي بتويتر في تغريدة رصدتها (وطن) التبرع بـ 10آلاف ريال مكافأةً متواضعةً للأطباء والممرضيين نظير تفانيهم من أجل عمان.

تقديراً وامتناناً لتضحيات إخوتنا الأطباء والممرضين المرابطين في مستشفياتنا لعلاج المصابين بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ



أتبرع بـ 10آلاف ريال مكافأةً متواضعةً لهم نظير تفانيهم من أجل #عمان



بالإضافة إلى تسخير إمكانيات @AB_Lawfirm بالمجّان لكل من أُصيب.@OmaniMOH

#عمان_تواجه_كورونا — أحـمَـد الـبـَروانـي (@AhmedSAlbarwani) March 17, 2020

وأوضح المحامي العماني أن ذلك يأتي تقديراً وامتناناً “لتضحيات إخوتنا الأطباء والممرضين المرابطين في مستشفياتنا لعلاج المصابين ب #فيروس_كورونا_المستجدّ”

كما أعلن أحمد البرواني عن تسخير إمكانيات مكتبه وفريقه القانوني بالمجّان لكل من أُصيب بكورونا.

ولاقت تغريدة المحامي العماني تفاعلا واسعا من قبل العمانيين على تويتر، واعتبروها بداية لفتح حملة تبرعات ودعم لهذه الفئة التي تبذل كل طاقتها لخدمة الوطن وأبنائه غير مبالية بالخطر المحدق.

وبكذا راح نشهد توافد أعداد كبيره من المتبرعين أقترح بإنشاء حساب خاص لتبرعات يدار من قبل اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات. — سعيد الكندي🇴🇲 (@SaeedKindii) March 17, 2020

راعي واجب الأخ أحمد كثّر الله من أمثالك

جعل الله مبادرتك في ميزان حسناتك 🌹 — الزِّنَاد العُماني (حساب بديل ) (@Omani_trigger) March 17, 2020

مبادرة طيبة منك ابا سيف

جنبكم الله كل مكروه — سلطان بن ماجد العبري (@sultanmalabri) March 17, 2020

وقررت وزارة الأوقاف العُمانية إغلاق جميع المساجد في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا، والاكتفاء برفع الأذان وكذلك إيقاف صلاة الجمعة، ابتداء من اليوم الأربعاء.

وبهذا تصبح سلطنة عمان خامس دولة خليجية تعلن تعليق الصلوات الخمس وفرض الجمعة في المساجد، وإغلاق جميع دور العبادة لغير المسلمين، لمواجهة فيروس كورونا.

وسبق وأن اتخذت كل من دولة الكويت والإمارات وقطر خطوات مماثلة، وأعلنت السعودية أمس القرار ذاته، واستثنت من ذلك الصلوات في الحرمين المكي والمدني.

هذا وعقدت اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في سلطنة عمان، مساء أمس برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور أعضائها وذلك بديوان عام وزارة الداخلية.