“شاهد” تطوّر مفاجئ وغير متوقّع يقلب قضية قتيل فيلا نانسي عجرم رأساً على عقب!!

في قرارٍ مُفاجئ فسره متابعون على التوصل لتسوية بين الجانبين، أعلن والد محمد الموسى قتيل فيلا نانسي عجرم، عزل المحامية رهاب بيطار وإيقافها عن المواصلة في استلام قضية نجله دون كشف الأسباب.

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تطورات خطيرة بقضية #محمد_الموسى

عبر تصريح مرئي على اليوتيوب لوالد المغدور بقناة ( دماغ عالية )

صرح قائلاً :

لقد تم عزل المحامية رهاب بيطار من قضية المغدور وقد بلغت شخصياً بالقرار بتاريخ 16/3/2020 #وماذا_بعد

إلى أين أنتم ماضون pic.twitter.com/BM5pDWePFY — عبد الرحمَن العَايد (@AbuQusaiy) March 16, 2020

وقال والد محمد الموسى، فى فيديو ظهر من خلاله عبر موقع تويتر، للإعلان عن عزلها من القضية:”تم عزل الدكتورة رهاب بيطار، كمحامية عن المرحوم محمد، ولها جزيل الشكر”.

وأثار قرار والد الموسى صدمة بين المتابعين، خاصة وأنه جاء في المراحل الأخيرة من القضية.

وأشار البعض إلى أن هناك قصة تُحاك لإنهاء القضية بعيدا عن المحامية التي أعلنت أمام الجميع أنها ستصمد حتى تنال أسرة القتيل حقها القانوني، رغم الضغوطات التي تتعرض لها.

وتعرض والد القتيل لانتقادات بين عدد من المتابعين، ووجهوا له الاتهامات بأنه وافق على تسوية معينة بعيدا عن المحامية التي كان لها دور كبير في إثارة حادثة القتل أمام الإعلام بكل تفاصيلها ولم تبخل على الجمهور بمعلومة واحدة.

كما وجه متابعون تساؤلا للمحامية رهاب بيطار حول سبب إنهاء مهمتها في القضية، وطلبوا منها أن تكشف الحقيقة بكل شفافية.

من جانبها، نشرت الدكتورة رهاب، عبر فيسبوك آية قرآنية :” قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب”، وهو ما فسره المتابعون بأنها ترد على قرار والد قتيل فيلا نانسي عجرم خصوصا بعد المجهود الكبير الذي بذلته منذ بداية القضية.

( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) — Dr Rehab Bitar – د. رهاب بيطار (@rehabbitar) March 16, 2020

وكان آخر ما كشفته المحامية رهاب، عن قضية الموسي، هي نتيجة التقرير الطبي الذي صدر بعد تشريح جثمان محمد الموسى قبل أيام.

وقالت بيطار عبر حسابها بتويتر إن ‏الوفاة ناتجة عن نزيف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية، بينما لم تكشف المزيد من التفاصيل.

وأكدت أن هناك11 مرمى ناري بشكل مؤكد قد دخلت وخرجت من جسد الضحية.

وأضافت أن تعدد المرامي النارية القاتلة يشير إلى نية القاتل في الإجهاز على الضحية.



وذكرت أنه “منعا للبس وخلط الأمور فنحن لم نرفع دعوى من أهل المغدور في سوريا وإنما تقدمنا بطلب موافقة المحامي العام السوري على تشريح الجثة وهذه الموافقة تحول بدورها إلى الطب الشرعي”.

وتعود تفاصيل الجريمة لـ 5 يناير الماضي، حين أطلق الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، 17 رصاصة على الشابّ محمد الموسى الذي اقتحم مسكنه.

وذكرت مواقع التواصل الاجتماعي أن القتيل “الموسى” كان يعمل في الفيلا في حين قالت أسرة نانسي إنه أقدم على السرقة وقتله فادي الهاشم دفاعا عن النفس.

وشيع السوريون الاثنين الماضي جثمان محمد الموسى، بعد 50 يومًا من وقوع الجريمة.