وزارة الصحة في سلطنة عمان تزفّ خبراً ساراً للعمانيين عن مصابي “كورونا”

زفت وزارة الصحة في سلطنة عمان خبراً ساراً، بإعلان شفاء 3 حالات مصابة بفيروس كورونا غي السلطنة، ليصبح العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء في السلطنة 12 حالة.

بيان رقم (20)

17 مارس 2020

الإعلان عن تشافي (3) من المرضى المصابين بمرض كوفيد19 pic.twitter.com/GvU9WolmuC — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) March 17, 2020

وكانت وزارة الصحة العمانية اعلنت مؤخرا ان المجموع الكلي للاصابات في السلطنة بلغ 24 حالة .

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الاماكن العامة او دور العبادة.

ووجّهت وزارة الصحة جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية إعتباراً من تاريخ 2مارس2020 بإلتزام تطبيق الحجر المنزلي أو المؤسسي.