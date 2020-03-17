شفاء 12 حالة من فيروس كورونا في سلطنة عمان
شفاء 12 حالة من فيروس كورونا في سلطنة عمان
الهدهد

وزارة الصحة في سلطنة عمان تزفّ خبراً ساراً للعمانيين عن مصابي “كورونا”

كتب وطن
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زفت وزارة الصحة في خبراً ساراً، بإعلان 3 حالات مصابة بفيروس غي السلطنة، ليصبح العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء في السلطنة 12 حالة.

وكانت وزارة الصحة العمانية اعلنت مؤخرا ان المجموع الكلي للاصابات في السلطنة بلغ 24 حالة .

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات حسب الإرشادات وعدم ارتياد الاماكن العامة او دور العبادة.

ووجّهت وزارة الصحة جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية إعتباراً من تاريخ 2مارس2020 بإلتزام تطبيق أو المؤسسي.

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