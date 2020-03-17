“بابا تدخل”.. والد الأردنية صاحبة جملة “خلي بابا يتدخل” سيحاسب كل الذين تنمروا على ابنته

هدد والد الفتاة الأردنية صاحبة جملة “خلي بابا يدخل” بمحاسبة كل من هاجم ابنته التي ظهرت في مقطع فيديو داخل مطار الملكة علياء في العاصمة عمان وعلقت بطريقة عفوية على قرارات الحكومة بشأن العائدين إلى الأردن من أجل تطبيق إجراء العزل الصحي عليهم فور عودتهم إلى البلاد.

وقال والد الفتاة حسن عبيدات، وهو عميد متقاعد، إن ابنته شروق كانت عائدة من ماليزيا في إجازة برفقة والدتها، وصادف وصولها إلى المطار مع بدء تطبيق الحكومة لإجراءات العزل الصحي للوقاية من فيروس كورونا، فتفاجأت بالإجراءات الجديدة واستجارت بأبيها بعد أن علمت أن إجازتها القصيرة ستقضيها في الحجر الصحي بحسب (فوشيا).

وأضاف عبيدات أن تصرف ابنته بقولها “خلي بابا يدخل” مجرد حالة انفعالية، كيف لا وهو والدها وقد تربت في كنفه أحسن تربية، وهي تكمل دراستها العليا في ماليزيا.

وأوضح الأب أنه تفاجأ من تعرض ابنته لهجمة وصفها بـ”الشرسة” على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رد فعلها، وأعلن أنه سيقوم بمقاضاة ورفع دعوى على الفتاة التي قامت بتصوير الفيديو، وكل من قام بالتشهير وشتم ابنته على السوشيال ميديا، ونشر مقاطع فيديو مسيئة بحقها.

وأكمل عبيدات:” كل حالة التنمر التي تعرضت لها ابنتي فلذة كبدي وهي تحاول الاستجارة بي فنحن أبناء عشائر ولا نرضى الإهانة ونلبي نداء النشميات أخواتنا وبناتنا كلما استجرن بنا”.

واختتم كلامه بالقول:” أعاهد نفسي أن احمي ابنتي وان استرد حقها و سأبدأ غدا ان شاء الله برفع قضايا على كل المسيئين وشكرا لكل من وقف إلى جانبنا وتفهم موقف ابنتي وردة فعلها العفوية تجاه والدها، حماك الله يا ابنتي من كل شر والدك المحب لك، ارحموا حرقتي على الشتائم التي انهالت على ابنتي دون وجه حق إنها حرقة الأب على ابنته”.

وتعرضت الفتاة الأردنية لموجة انتقادات عنيفة على ردة فعلها عبر الفضاء الازرق بسبب حديثها عن تدخل والدها لعدم اخضاعها للحجر الصحي الامر الذي اثار الاردنيون وانتشر الى العديد من الدول واصبح هاشتاج ساخر.