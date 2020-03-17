“شاهد” هذا ما فعله كويتي في إسبانيا بعد فرض حظر التجوال لمواجهة كورونا وأثار جدلا واسعا

انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل مقطعا مصورا لشخص كسر حظر التجوال في إسبانيا واعترضته الشرطة، ما أثار جدلا واسعا بين النشطاء.

اللافت في المقطع هو إشارة متداوليه إلى أن الشخص الذي قام بخرق حظر التجوال مواطن كويتي بإسبانيا.

فيديو متداول عن مواطن كويتي كسر حظر التجول في إسبانيا pic.twitter.com/pvsJSZxkAW — الدروازة نيوز | Derwaza News (@DerwazaNews) March 17, 2020

وأظهر المقطع الكويتي وهو يقود دراجته بالشارع ويكسر حظر التجوال لتعترضه سيارة شرطة، نزل منها شرطيين وعنفاه فيملا تعالت أصواتهم.

هذا وقررت إسبانيا فرض حظر التجوال لمدة 15 يوما، وذلك ضمن خطوات الحكومة الإسبانية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وارتفع عدد الإصابات في إسبانيا إلى أكثر من 11 ألف حالة، بينما سجلت 491 حالة وفاة، مما دعا السلطات الإسبانية لفرض حظر تجوال أمس ولمدة 14 يوما في إطار جهودها لاحتواء انتشار الفيروس.

وتعد إسبانيا ثاني أكثر بلدان أوروبا تضررا من الفيروس بعد إيطاليا، التي سجلت أكثر من 15000 إصابة.

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تجتمع فيه الحكومة الإسبانية لإعلان حالة الطوارئ الوطنية، للمرة الثانية في تاريخها الحديث.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن أوروبا أصبحت الآن “مركز” الوباء.

وحث المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، البلدان على استخدام تدابير حازمة وتعبئة المجتمع وإجراءات عزل الناس عن بعضهم البعض للحد من انتشار العدوى بينهم إنقاذا للأرواح.