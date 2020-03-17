مُسنة أردنية بـ”100″ رجل.. “شاهد” كيف تصدت لمجموعة شبان احتجوا على الحجر الصحي في أفخم فنادق المملكة

أظهر مقطع فيديو تداوله العديد من النشطاء والمغردين الأردنيين، سيدة مُسنة أردنية تنتقد حالة الازدراء بين الشباب الأردني بسبب الإجراءات المتبعة بخصوص الحجر الصحي من فيروس كورونا المستجد.

وتظهر السيدة الأردنية في مقطع فيديو رصدته “وطن”، وهي تعاتب الشباب الاردني خلال الحجر الصحي الذي تعرضوا له في أحد فنادق المملكة، حفاظاً على ارواحهم من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، والذي حاصر العالم كله.

وصرخت السيدة الأردنية المسنة في وجه الشباب الذين كانوا ينتقدون تصرف الحكومة الأردنية بحقهم قائلة :” الحجر الأردني وتراب الأردن بيسوى الدنيا كلها”.

ودعت المسنة الأردنية الشباب إلى تحمل الحجر الذي تعرضوا له حفاظاً على أرواحهم وأرواح الاخرين في الاردن، قائلة لهم :” “مؤدبين ومحترمين، خلي الواحد يستحمل ساعتين من هون ليزبطوا أمورنا ويحطونا”

وتضيف: “قاعدين بأحسن فندق مشان الأردن يضل بكرامته، وقاعدين بأحلا فندق، وكل هذا مش عاجبكم”

وفي ردود الأفعال حول ما قالته السيدة الأردنية رصدت “وطن” تعليق للمغرد عدنان مرار يقول فيه: “كل الاحترام والتقدير لشصك سيدتي، نعم هذي هي نشمية الأردن تقدر وتثمن مجهود ما قامت به الحكومة لحفظ كرامة المواطن، أرفع لكي القبعة احتراماً سيدتي وحمى الله الوطن وحفظ الجميع”

كل الآحترام والتقدير لشخصك الفاضل سيدتي

نعم هذي هي نشمية الآردن تقدر وتثمن مجهود ما قامت به الحكومة لحفظ كرامة المواطن . ارفع لكي القبعة احتراما وتقديرا سيدتي

حمى الله الوطن وحفظ الله الجميع — adnanmarar (@AAdnanmarar) March 16, 2020

وكانت حملة من الاعتراضات شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي حول الحجر الصحي بالأردن، حيث اعتمدت وزارة الصحة الأردنية فندقاً مطلاً على البحر الميت مباشرة وبمواصفات فندقية راقية، كمكان للحجر الصحي.

قمة التعالي مش عارف انا بنت من



مع الحكومة بفرض الحجر الصحي بالقوة

الناس الي ماهو عاجبها الحجر الصحي

كان بقيتوا في الخارج خلي #بابا_يتدخل



#الأردن #كورونا_الاردن #كورونا pic.twitter.com/VhEvE1yail — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) March 16, 2020

من العزل الصحي في فنادق البحر الميت#كورونا_الاردن pic.twitter.com/1PpIWkncUr — الأردنية نت (@alurdunyya) March 16, 2020

جدير بالذكر بأن الأردن قد بدأ باتخاذ سلسلة إجراءات جديدة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد كان آخرها إعلان الجيش الأردني اليوم الثلاثاء بأن قواته ستنتشر على مداخل المدن ومخارجها، في كافة أنحاء البلاد، كما يُشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل الأردن بلغ حتى اللحظة 33 حالة وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الصحة الأردنية.