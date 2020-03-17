“صلوّا في بيوتكم”.. “شاهد” مساجد الأردن تُغلق أبوابها أمام المصلين والأئمة يبكون في مشهد مؤثر جداً

تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو أظهر إمام أحد المساجد في موقف مبكي وهو يبلغ المصلين إغلاق المسجد بناءً على تعليمات الحكومة حفاظاً على حياة المواطنين جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في الدول العربية.

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، إمام المسجد وهو يبكي، مبلغاً المصليين إنه سيتم إغلاق المسجد وستكون هذه الصلاة أخر صلاة فيه، ضمن إجراءات الحماية من فيروس كورونا.

وسئل أحد المصلين الإمام، وفق الفيديو: “شيخ متى يعاد فتح المسجد؟”، فيما رد الإمام إلى أن يرضى الله عنا”.

إمام المسجد: سيتم غلق المسجد وهذه آخر صلاة 😭

أحد المصلين: شيخ متى يعاد فتح المسجد؟

إمام المسجد: إلى أن يرضى الله عنا pic.twitter.com/QC6aGiHL8t — أبو الخطيب (@ansaransar20) March 16, 2020

وأقدمت عدد من الدول العربية والإسلامية على إغلاق المساجد بقرار رسمي والاكتفاء بالصلاة في البيوت، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وفي الأردن تداول ناشطون، مقطع فيديو أظهر قيام المساجد بدعوة المواطنين إلى الصلاة في المنازل، بسبب إغلاق المساجد الذي قررته الحكومة الأردنية مؤخراً.

ويُسمع من الفيديو صوت المؤذن وهو يُضيف عبارة “صلوّا في بيوتكم” بعد الأذان، نظراً لقرار الحكومة الأردنية بإغلاق المساجد وتعطيل المدارس والجامعات ضمن الإجراءات الوقائية من جائحة فيروس كورونا التي تجتاح العالم.

#الاردن



رفع الأذان في عمّان مع دعوة المواطنين للصلاة في المنازل بقوله "صلوا في بيوتكم" وتم اغلاق المساجد وتعطيل المدارس والجامعات ضمن الإجراءات الوقائية من وباء #فيروس_كورونا #كورونا pic.twitter.com/OifTpXOxCI — #طقس_العالم (@TaqsNews) March 15, 2020

وأظهر مقطع فيديو آخر غضب المصلين في إحدى الدول العربية يُرجّح بأنها الأردن أيضاً، بعد إعلامهم بأن الحكومة بصدد إغلاق المساجد، معتبرين هذا القرار غير شرعي ولا يتماشى مع الدين الإسلامي، وثارت حالة من الجدل حول هذا الأمر داخل المسجد كما يظهر من الفيديو.

ويظهر في مقطع الفيديو قيام شخص بعد الصلاة بمناقشة أحد المصلين، وقال: “أسألك سؤال لو واحد من الموجودين بالمسجد مصاب بالفيروس، شو بدو يصير في كل الموجودين بالمسجد” ؟

وتابع: “أنو أولى يا حج صحتك ولا الصلاة، والصلاة مشروعة، صلي في بيتك ولك أجر الجماعة”

ورد عليه المصلون: “صلّي في دارك ونحن سنصلي في بيوت الله، هذا المسجد ليس لك بل هو لله، وأتبع بقوله: “إن المساجد لله” وسط حالة من الفوضى والجدل بين المصليين.

كيف تقنع مثل هؤلاء ….؟ pic.twitter.com/5OWHgjFJj3 — هدى جنات (الاعلام البديل) (@hodajannat3) March 17, 2020

وفي ردود الأفعال حول هذه الحالة من الجدل بين مؤيد ومعارض، رصدت “وطن” عديد من التغريدات حول الأمر، حيث تقول تغريد وهبي في نداء للأردنيين: “انقبروا انضبوا صلوا في بيوتكم، إغلاق المساجد مش مؤامرة صهيونية أمريكية على دينكم ارتاحو”

#كورونا_الاردن

الاردنية عندهم غباء لو توزع على العالم يمليه !

نقبروا نضبو صلو ببيوتكم اغلاق المساجد مش مؤامره صهيونية امريكية ع دينكم رتاحوا pic.twitter.com/4607GFH6Bq — Taghreed Wehbe (@Touta_wehbe) March 15, 2020

فيما قال سيف همام:” سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطى رخصة للمسلمين انهم ما يصلوا في المساجد في حالة الطين والمطر الشديد، وشيوخ الإسلام في الأردن شافوا انو قرار إغلاق المساجد بفترة الوباء العالمي قرار ضد الدين وكأنو الدولة ما سكرت برضه الكنائي والجامعات والمدارس”.

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعطى رخصة للمسلمين انهم ما يصلو في المساجد في حالة الطين والمطر الشديد و "شيوخ الاسلام في الاردن"شافو انو قرار اغلاق المساجد بفترة الوباء العالمي قرار ضد الدين وكأنو الدولة ما سكرت برضو الكنائس والجامعات والمدارس pic.twitter.com/TiuxDEO6sj — Saif Hamam (@SaifHamam10) March 16, 2020

يُشار إلى أن الحكومة الأردنية اتخذت عديد من الإجراءات الوقائية الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من هذه الإجراءات اغلاق كافة المنافذ البحرية والبرية أمام حركة المسافرين باستثناء الشحن التجاري، ومنع الشعائر الدينية بما فيها الصلاة في المساجد، كما وتعميم خطبة الجمعة وبثها عبر قنوات التلفزيون، إضافة إلى منع التجمعات في الأفراح والأتراح.

كما أعلنت وزارة الصحة الأردنية ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 34 حالة إصابة جديد بحسب آخر إحصائية لها صباح اليوم الثلاثاء.