السيسي مستمر في تصدير كورونا للعالم.. متحدث قوات حفتر يعلن إصابته بعد عودته من مصر

سادت مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة عقب إعلان المتحدث الرسمي باسم قوات الجنرال الليبي المتمرد والمدعوم إماراتيا خليفة حفتر، أحمد المسماري عن اشتباه إصابته بفيروس كورونا ووضعه الحجر الصحي.

وفي تلميح لانتقال العدوى إليه من مصر بسبب استهتار السيسي ونظامه قال “المسماري” عبر صفحته على ”فيسبوك“، إن القرار يأتي بعد ”العودة من رحلة عمل خارجية“.

اللواء احمد المسماري : تنفيذا للقرارات الصادرة وايمانا منا بالمسؤولية العامة وحفاظا على الصحة العامة وبعد العودة من… Posted by ‎الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Tuesday, March 17, 2020

ويشار إلى أن المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري، قد عاد من مصر مؤخرا بعد عقده مؤتمرًا صحفيا بالقاهرة ولقائه مسؤليين أمنيين.

“المسماري” أشار إلى أنه سيتابع ”خلال الأسبوعين كل المستجدات، وسنطلعكم عليها أول بأول عبر صفحتنا أو عبر القنوات وإن لزم الأمر الظهور في بيان مصور سيكون أيضا عبر صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي“.

كما شدد على أن ”السلامة العامة من الأولويات وعلى الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة وتنفيذ التعليمات ويجب أن لا نكون مشاركين في تفشي هذا الوباء“.

هذا وقرر مطار مصراتة الدولي في ليبيا منع دخول الأجانب وذلك تحسبا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت إدارة المطار في منشور على فيسبوك ان القرار يأتي في إطار مواجهة تفشي كورونا وسوء قطاع الصحة في الدولة.

وقبل يومين أكد مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة أنه لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية هي إجراءات احترازية لمنع انتشار المرض.