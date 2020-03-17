لأول مرة بسلطنة عُمان.. إغلاق المساجد وإلغاء صلاة الجمعة وحزمة قرارات جديدة تُطبق من ظُهر الأربعاء

قررت وزارة الأوقاف العُمانية إغلاق جميع المساجد في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا، والاكتفاء برفع الأذان وكذلك إيقاف صلاة الجمعة، ابتداء من يوم غد الأربعاء.

وبهذا تصبح سلطنة عمان خامس دولة خليجية تعلن تعليق الصلوات الخمس وفرض الجمعة في المساجد، وإغلاق جميع دور العبادة لغير المسلمين، لمواجهة فيروس كورونا.

وسبق وأن اتخذت كل من دولة الكويت والإمارات وقطر خطوات مماثلة، وأعلنت السعودية مساء اليوم القرار ذاته، واستثنت من ذلك الصلوات في الحرمين المكي والمدني.

هذا وعقدت اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في سلطنة عمان، مساء اليوم برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور أعضائها وذلك بديوان عام وزارة الداخلية.

في بداية الاجتماع أبدت اللجنة تقديرها لمختلف القطاعات المعنية في الدولة على ما تقوم به من إجراءات، وتقدمت بشكرها للعاملين الصحيّين على الجهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل التعامل مع هذا الوباء، وثمّنت التجاوب الذي أبداه المواطنون والمقيمون في الأخذ بالتعليمات درءًا لانتشار هذا الوباء في المجتمع.

وتشيد اللجنة بالدور الذي يقوم به الادعاء العام في اتخاذ الإجراءات القانونيّة في مواجهة كل من ينشر الإشاعات عن الوضع الصحّي الخاص بهذا الوباء في السلطنة بأي وسيلة كانت.

بعد ذلك استعرضت اللجنة آخر التطورات المتعلقة بالوباء، وأصدرت عدداً من القرارات التي سوف تأخذ حيز التطبيق بدءًا من الساعة الثانية عشر ظهر يوم غدٍ الأربعاء الموافق 18 مارس 2020م، وهي:

1- قصر دخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحريّة والجويّة على العمانيين فقط، ووقف خروج العمانيين إلى خارج السلطنة.

2- إغلاق جميع الجوامع والمساجد، إلا لرفع الأذان.

3- إغلاق جميع دور العبادة لغير المسلمين.

4- تعليق جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات في السلطنة.

5- إغلاق جميع المواقع السياحية، ومنع التجمّعات في الأماكن العامة بما فيها التجمّعات على الشواطئ وأماكن التنزّه مثل الأودية والجبال والرِّمَال والشلّالات والعيون المائية.

6- إغلاق جميع المحلّات في المجمعات التجارية، وتستثنى من ذلك المحلّات التموينية الغذائية والاستهلاكية، والعيادات والصيدليات ومحلّات النظّارات.

7- إغلاق الأسواق التقليدية كسوق مطرح وسوق نزوى وسوق الرستاق وسوق سناو، وكذلك وقف الأسواق الشعبية كسوق الأربعاء وسوق الخميس وسوق الجمعة.

8- منع تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي بما فيها تلك الموجودة في الفنادق، ويستثنى من ذلك الطلبات الخارجية.

9- إغلاق الأندية الرياضية والثقافية.

10- إغلاق الصالات الرياضية والنوادي الصحية، ومحلّات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية.

وأكدت اللجنة مناشدتها للجميع بضرورة الالتزام التام بكل ما يصدر من قرارات وتوصيات، لما فيه الصالح العام.