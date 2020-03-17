“شاهد” رد سفارة السعودية بنيودلهي على هندية أرادت تجديد إقامتها يكشف حجم الكارثة التي يخفيها النظام عن كورونا

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مسجلا لاتصال مواطنة هندية بالسفارة السعودية في نيودلهي، كشف حجم الكارثة التي يخفيها نظام ابن سلمان عن كورونا في المملكة.

ووفق المقطع المتداول على نطاق واسع أخبرت السيدة الهندية مجيبها في السفارة أنها تريد تجديد إقامتها بالمملكة قبل انتهائها، ليرد عليها:”نحن في ورطة والناس يموتون ابقي في بلدك مع أهلك وأصدقائك أفضل لك”

"نحن في ورطة والناس يموتون" كان هذا رد السفارة #السعودية في نيودلهي على المواطنة الهندية التي تريد تجديد إقامتها قبل إنتهاءها، مما يوضح حالة الهلع الذي يعيشه الشعب السعودي بسبب فايروس كورونا..

حتى اللي شغالين في سفارات #السعودية_العظمى يعلمون كذب قيادتهم فيما يخص أعداد المصابين pic.twitter.com/wyKnVNRyHo — Hamad Al-Thani (@hamadalthani77) March 17, 2020

وكشف هذا الاتصال على عكس ما ينشره الإعلام الرسمي السعودي، حالة الهلع التي يعيشها الشعب السعودي بسبب فايروس كورونا وسط تعتيم رسمي.

وعلق ناشطون على المقطع بأن العاملين بسفارات المملكة يعلمون كذب قيادتهم فيما يخص أعداد المصابين.

وقال ناشط إنه بموضوع كورونا لا أحد يثق ببيانات الأنظمة الفاشية خاصة النظام المصري والسعودي الإماراتي البوليسية فهي لاتأبه بحياة مواطنيها وكل همها المحافظة على عروشها فتحاول إخفاء الحقائق للتغطية على فشلها ورعبا من غضب شعوبها وتحمل مسؤولياتها تجاه العالم.

بموضوع #كورونا لا أحد يثق ببيانات الأنظمة الفاشية خاصة النظام المصري والسعودي الإماراتي البوليسية فهي لاتأبه بحياة مواطنيها وكل همها المحافظة على عروشها فتحاول إخفاء الحقائق للتغطية على فشلها ورعبا من غضب شعوبها وتحمل مسؤولياتها تجاه العالم….لكن إلى متى ؟ الأيام حبلى بالمفاجئات — عبدالله محمد الإبـي (@AbDebby1) March 17, 2020

هذا وأعلن التلفزيون الرسمي السعودي، أن قرار المملكة بتعليق الصلاة في جميع المساجد والاكتفاء برفع الأذان على خلفية انتشار فيروس كورونا التاجي، يسري في عموم البلاد باستثناء الحرمين الشريفين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية يوم أمس الاثنين، عن رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وأشار إلى أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 133 حالة، تعافى منها 6 حالات، أما بقية الحالات فتخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي.

واقترب الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، من 190 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 7 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين 80 ألفا.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين.

كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.