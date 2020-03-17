خبر أقلق الأردنيين مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا وانتشار الجيش في الشوارع!

نفت وزارة الاتصالات في الأردن صحة إشاعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، عن قطع الإنترنت عن المستخدمين في المملكة ما سبب حالةً من الجدل.



وقالت الوزارة في تصريحٍ صحفي إن خدمة الإنترنت متوفرة في الأردن، مشيرةً غلى ان وزير الإقتصاد الرقمي والريادة لفت الى احتمالية زيادة الضغط على الانترنت بالأيام المقبلة وليس قطع الإنترنت.



وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء الثلاثاء، تسجيل 40 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها حالة شفيت من المرض.



وتضم الحالات: 32 أردنيًا، و 6 فرنسيين، وعراقية، وفلبينية، مبينة أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية الضرورية في أقسام العزل.



يأتي ذلك بينما بدأت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بنشر وحداتها على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في المملكة، بهدف منع انتشار فيروس كورونا، حسبما قال الجيش في بيان.



وقرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تطبيق قانون الدفاع في أضيق نطاق ممكن لمواجهة انتشار الفيروس.