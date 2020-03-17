انتشار الجيش الأردني في الشوارع لمنع انتشار فيروس كورونا
انتشار الجيش الأردني في الشوارع لمنع انتشار فيروس كورونا
الهدهد

خبر أقلق الأردنيين مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا وانتشار الجيش في الشوارع!

كتب وطن
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نفت وزارة الاتصالات في الأردن صحة إشاعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، عن قطع الإنترنت عن المستخدمين في المملكة ما سبب حالةً من الجدل.

وقالت الوزارة في تصريحٍ صحفي إن خدمة الإنترنت متوفرة في الأردن، مشيرةً غلى ان وزير الإقتصاد الرقمي والريادة لفت الى احتمالية زيادة الضغط على الانترنت بالأيام المقبلة وليس قطع الإنترنت.

وأعلنت وزارة ، مساء الثلاثاء، تسجيل 40 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها حالة شفيت من المرض.

وتضم الحالات: 32 أردنيًا، و 6 فرنسيين، وعراقية، وفلبينية، مبينة أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية الضرورية في أقسام العزل.

يأتي ذلك بينما بدأت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بنشر وحداتها على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في المملكة، بهدف منع انتشار ، حسبما قال الجيش في بيان.

وقرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تطبيق في أضيق نطاق ممكن لمواجهة انتشار الفيروس.

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