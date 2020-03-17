بينما ينشغل الأردنيون بأخبار كورونا .. 3 لصوص يهاجمون منزل رئيس وزراء وهذا ما جرى

في الوقت الذي ينشغل فيه الأردنيون بأخبار انتشار فيروس كورونا في المملكة، أقدم 3 أشخاص على سرقة منزل رئيس وزراء سابق في منطقة عبدون بالعاصمة عمان.

ووفقاً لما أوردته مواقع إخبارية أردنية، فإنّ الرئيس لم يكن متواجدا في منزله، وابلغ الاجهزة الامنية عن حادثة السرقة.

وتمكن البحث الجنائي من القاء القبض على الفاعلين خلال أقلّ من ساعة .

واكدت مصادر امنية انه جرى إعادة بعض المسروقات ولم تكن ثمينة وان الاشخاص الثلاث لم يتمكنوا من سرقة اشياء غالية الثمن .

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء الثلاثاء، تسجيل 40 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها حالة شفيت من المرض.

وتضم الحالات: 32 أردنيًا، و 6 فرنسيين، وعراقية، وفلبينية، مبينة أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية الضرورية في أقسام العزل.

يأتي ذلك بينما بدأت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بنشر وحداتها على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في المملكة، بهدف منع انتشار فيروس كورونا، حسبما قال الجيش في بيان.

وقرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تطبيق قانون الدفاع في أضيق نطاق ممكن لمواجهة انتشار الفيروس.