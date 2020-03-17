لصوص يسرقون منزل رئيس وزراء أردني أسبق - صورة تعبيريه
لصوص يسرقون منزل رئيس وزراء أردني أسبق - صورة تعبيريه
حياتنا

بينما ينشغل الأردنيون بأخبار كورونا .. 3 لصوص يهاجمون منزل رئيس وزراء وهذا ما جرى

كتب وطن
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في الوقت الذي ينشغل فيه الأردنيون بأخبار انتشار فيروس في المملكة، أقدم 3 أشخاص على منزل رئيس وزراء سابق في منطقة عبدون بالعاصمة عمان.

ووفقاً لما أوردته مواقع إخبارية أردنية، فإنّ الرئيس لم يكن متواجدا في منزله، وابلغ الاجهزة الامنية عن حادثة السرقة.

وتمكن البحث الجنائي من القاء القبض على الفاعلين خلال أقلّ من ساعة .

واكدت مصادر امنية انه جرى إعادة بعض المسروقات ولم تكن ثمينة وان الاشخاص الثلاث لم يتمكنوا من سرقة اشياء غالية الثمن .

وأعلنت وزارة ، مساء الثلاثاء، تسجيل 40 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها حالة شفيت من المرض.

وتضم الحالات: 32 أردنيًا، و 6 فرنسيين، وعراقية، وفلبينية، مبينة أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية الضرورية في أقسام العزل.

يأتي ذلك بينما بدأت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بنشر وحداتها على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في المملكة، بهدف منع انتشار ، حسبما قال الجيش في بيان.

وقرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تطبيق في أضيق نطاق ممكن لمواجهة انتشار الفيروس.

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