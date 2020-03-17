باحثة عُمانية تروي تجربتها في العزل الذاتي وتوجه هذه النصائح الهامة للجميع

تحدّثت الباحثة الأكاديمية والناشطة المدنية العُمانية د.عهود البلوشي عن تجربتها في العزل الذاتي المنزلي لابنتها المبتعثة القادمة من المملكة المتحدة.



وقالت “البلوشي” في تغريدات بـ”تويتر” إن التجربة وإن كانت فكرتها بسيطة ظاهرياً إلا أنها تتطلب ترتيبات معينة أهمها الانضباط والجدية خاصة عندما يتعلق العزل بمن اشتقنا لعودتهم بعد غياب طويل.

بدأنا أمس تجربة #العزل الذاتي المنزلي لابنتي المبتعثة القادمة من المملكة المتحدة،، وهي وإن كانت فكرتها بسيطة ظاهريا إلا أنها تتطلب ترتيبات معينة أهمها الانضباط والجدية خاصة عندما يتعلق العزل بمن اشتقنا لعودتهم بعد غياب طويل.#كورونا_الجديد#عمان_تواجه_كورونا — د.عهود بنت سعيد بن راشد البلوشي (@auhoud_) March 17, 2020

وشاركت “البلوشي” متابعيها جملة من النقاط حول العزل المنزلي:

١) تجهيز غرفة منفصلة وإن أمكن مع دورة مياه منفصلة.

٢)توفير الكمامات والقفازات ومواد التعقيم الذاتي.

٣)توفير رشاش معقم للاسطح مع ورق للمسح حيث يقوم الشخص المعزول بتنظيف غرفته ودورة المياه.

٤)تعقيم شنط السفر فور الوصول.

٥)ضرورة عدم دخول أي شخص لغرفة العزل.

٦)تقديم الطعام بشكل منفصل وفي صحون وأكواب قابلة للرمي.

٧)توفير كمية مياه كافية داخل غرفة العزل.

٨)تجهيز مكان مناسب للدراسة.

٩)عدم مغادرة غرفة العزل إلا للضرورة.

١٠)توفير أكياس لوضع الملابس المستعملة مع ربطها.

مايلي هي أهم النقاط التي أريد أن أشاركها حول #العزل_المنزلي:

١) تجهيز غرفة منفصلة وإن أمكن مع دورة مياه منفصلة

٢)توفير الكمامات والقفازات ومواد التعقيم الذاتي

٣)توفير رشاش معقم للاسطح مع ورق للمسح حيث يقوم الشخص المعزول بتنظيف غرفته ودورة المياه

٤)تعقيم شنط السفر فور الوصول



٢ — د.عهود بنت سعيد بن راشد البلوشي (@auhoud_) March 17, 2020

٥)ضرورة عدم دخول أي شخص لغرفة العزل

٦)تقديم الطعام بشكل منفصل وفي صحون وأكواب قابلة للرمي

٧)توفير كمية مياه كافية داخل غرفة العزل

٨)تجهيز مكان مناسب للدراسة

٩)عدم مغادرة غرفة العزل إلا للضرورة

١٠)توفير أكياس لوضع الملابس المستعملة مع ربطها.

٣#العزل_المنزلي#عمان_تواجه_كورونا — د.عهود بنت سعيد بن راشد البلوشي (@auhoud_) March 17, 2020

وأشارت إلى انه لصعوبة بقاء الشخص المعزول طوال اليوم في عزلة تامة، نصحت باتخاذ الاحتياطات التالية عند الجلوس مع بقية أفراد الأسرة:

١) ارتداء كمامة الوجه والقفازات الطبية.

٢)الجلوس على بعد مترين من الآخرين.

٣)تعقيم المكان الذي تم الجلوس عليه أو لمسه من قبل المعزول.

وأخيرا،، ولصعوبة بقاء الشخص المعزول طوال اليوم في عزلة تامة، اتخاذ الاحتياطات التالية عند الجلوس مع بقية أفراد الأسرة:

١) ارتداء كمامة الوجه والقفازات الطبية

٢)الجلوس على بعد مترين من الآخرين

٣)تعقيم المكان الذي تم الجلوس عليه أو لمسه من قبل المعزول.

٤#العزل_المنزلي#كورونا — د.عهود بنت سعيد بن راشد البلوشي (@auhoud_) March 17, 2020

ولفتت الى أهمية رفع مناعة الجسم للمعزول وبقية أفراد الأسرة باستخدام العلاجات التي ينصح بها كمزيج الكركم والزنجبيل والليمون والعسل وأيضاَ مزيج عصير البصل مع العسل.

من المهم في هذة الفترة العمل على رفع مناعة الجسم للمعزول وبقية أفراد الأسرة باستخدام العلاجات التي ينصح بها كمزيج الكركم والزنجبيل والليمون والعسل،، وأيضاَ مزيج عصير البصل مع العسل😅



🍃والله خيرٌ حافظاَ وهو أرحمُ الراحمين🍃

٥#كورونا_الجديد#العزل_المنزلي#عمان_تواجه_كورونا — د.عهود بنت سعيد بن راشد البلوشي (@auhoud_) March 17, 2020

وشددت على ضرورة منع الزيارات والاكتفاء بالتواصل الرقمي خاصة مع الأطفال والكبار في السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وردّت “البلوشي” على عدة استفسارات بخصوص احتياطات السفر والاستقبال، ونصحت بـ:



١) من المهم ان يلبس المسافر كمامة للوجه وقفازات لليدين يتم تغييرها حسب طول مدة الرحلة، مع وجود معقم لليدين وترك مسافة كافية بينه والآخرين.

٢) من المهم أن يلبس المستقبل كمامة وقفازات مع تعقيم حقيبة السفر بمحلول وتغيير القفازات.

٣) أيضا مهم عدم لمس القادم من السفر.

٤) عند الوصول للمنزل ضرورة تغيير ملابس السفر ووضعها في كيس مع أحكام الربط.

وصلتني عدة استفسارات بخصوص احتياطات السفر والاستقبال.

١)من المهم ان يلبس المسافر كمامة للوجه وقفازات لليدين يتم تغييرها حسب طول مدة الرحلة، مع وجود معقم لليدين وترك مسافة كافية بينه والآخرين.

٢) من المهم أن يلبس المستقبل كمامة وقفازات مع تعقيم حقيبة السفر بمحلول وتغيير القفازات. — د.عهود بنت سعيد بن راشد البلوشي (@auhoud_) March 17, 2020