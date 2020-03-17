القوات المسلحة الأردنية تنتشر في شوارع المملكة بشكلٍ مفاجئ وتوجه رسالة للمواطنين!

في اجراء يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الثلاثاء، أن القوات المسلحة ستتواجد على مداخل ومخارج المدن في كافة أرجاء المملكة.

وناشدت القيادة العامة الاردنيين اتباع كافة التعليمات الصادرة من الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات.

كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه سيتم إيقاف كافة المراجعات المرضية للمستشفيات والمراكز الطبية العسكرية في كافة أرجاء الوطن باستثناء الحالات الطارئة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة للحماية من فيروس كورونا.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، صباح الثلاثاء، إلى 34 حالة، بعد إصابة ممرضة في مستشفى البشير الحكومي، جاءت من فلسطين قبل نحو 5 أيام .