الجيش الاردني
الجيش الاردني
الهدهد

القوات المسلحة الأردنية تنتشر في شوارع المملكة بشكلٍ مفاجئ وتوجه رسالة للمواطنين!

كتب وطن
0

في اجراء يهدف إلى منع انتشار أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الثلاثاء، أن القوات المسلحة ستتواجد على مداخل ومخارج المدن في كافة أرجاء المملكة.

وناشدت القيادة العامة الاردنيين اتباع كافة التعليمات الصادرة من الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات.

كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه سيتم إيقاف كافة المراجعات المرضية للمستشفيات والمراكز الطبية العسكرية في كافة أرجاء الوطن باستثناء الحالات الطارئة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة للحماية من فيروس .

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ، صباح الثلاثاء، إلى 34 حالة، بعد إصابة ممرضة في مستشفى البشير الحكومي، جاءت من قبل نحو 5 أيام .

قد يعجبك ايضا
الهدهد

وزارة الصحة في سلطنة عمان تزفّ خبراً ساراً للعمانيين عن مصابي “كورونا”

الهدهد

هذا ما قاله شقيق أمير قطر بعد قرار إيقاف صلاة الجماعة وخطب الجمعة لأول…

الهدهد

باحثة عُمانية تروي تجربتها في العزل الذاتي وتوجه هذه النصائح الهامة للجميع

الهدهد

“شاهد” إدخال أميرين أردنيين الى الحجر الصحي في البحر الميت

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.