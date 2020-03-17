لن تسمع صوت السعودية بعد هذا الخبر.. “شاهد” الإمارات تدعم إيران بالمساعدات فهل من معترض!

تحدى الإعلامي القطري، جابر الحرمي، السعودية أن تعلن موقفها من إرسال الإمارات طائرتي مساعدات إلى إيران، التي تعتبرها الرياض أكبر عدو لها بالمنطقة وتطالب بقطع العلاقات معها.

وقال الحرمي، في تغريدة له عبر تويتر، رصدتها “وطن”: “ممكن نعرف موقف السعودية ليس من إيران إنما من الإمارات لن تسمع من الرياض صوتًا، لأن القرار في أبوظبي سلم على السعودي إماراتي والإماراتي سعودي”.

ممكن نعرف موقف #السعودية ..

ليس من #ايران .. إنما من #الامارات ..

لن تسمع من #الرياض صوتًا ، لأن القرار في #أبوظبي ..

سلم على ..

السعودي إماراتي .. والإماراتي سعودي .. https://t.co/dxCvM28fYN — جابر الحرمي (@jaberalharmi) March 16, 2020

وفي وقت سابق، أرسلت الإمارات، طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران؛ لدعمها في مواجهة فيروس “كورونا”، وهو الامر الذي أثار جدلاً واسعاً، إذ وجهت كلاً من السعودية والسعودية اتهامات صريحة لإيران بالعمل على تفشي المرض في مملكتيهما.

وتفاعل عدد من نشطاء تويتر مع التغريدة، حيث قال حساب باسم اليماني النمر: “والله لو كانت قطر ارسلت طائرات اغاثى إلى إيران لا قاموا الدنيا نباحاً على قطر”.

والله لو كانت قطر ارسلت طائرات اغاثى إلى إيران لا قامو الدنيا نباحاً على قطر — اليماني النمر (@uDouIub7O88IgBN) March 17, 2020

وقال المغرد محمد الشطحي: “أكيد دي ايران ثانيه غير ال من اسباب حصارنا علاقتنا بيها”.

كيد دي ايران ثانيه غير

ال من اسباب حصارناعلاقتنابيها

🥶🥶🥶🥶 — Mohamed Alshtehy (@alzhtehy) March 17, 2020

وقال حساب مسلم عربي، “لم تكن أبو ظبي في يوم من الأيام تعتبر إيران عدوا لها، وإن بدا عكس ذلك إعلامياً، وما يحدث في سوريا واليمن خير شاهد على ذلك، وأخشى ما أخشاه أن يمتد التناغم الاماراتي الايراني السري إلى من سلموا رقابهم لأبو ظبي، فهل من يوقظ الغافل من غغلته قبل وقوع المحظور،وعندها لا تنفعه الصحوة “.

لم تكن أبو ظبي في يوم من الأيام تعتبر إيران عدوا لها، وإن بدا عكس ذلك إعلامياً، وما يحدث في سوريا واليمن خير شاهد على ذلك، وأخشى ما أخشاه أن يمتد التناغم الاماراتي الايراني السري إلى من سلموا رقابهم لأبو ظبي، فهل من يوقظ الغافل من غغلته قبل وقوع المحظور،وعندها لا تنفعه الصحوة . — مسلم عربي (@aGejzNW5xBFPO9G) March 17, 2020

ومن ناحيته، قال المغرد يوسف اليوسف: “حكام الإمارات هم اعداء للعرب والمسلمين وإيران عدو للعرب والمسلمين لذلك هم متفقين في الرأي لذلك الإمارات ترسل المساعدات الى إيران”.

حكام الإمارات هم اعداء للعرب والمسلمين وإيران عدو للعرب والمسلمين لذلك هم متفقين في الرأي لذلك الإمارات ترسل المساعدات الى إيران . — يوسف اليوسف (@okalm_ok) March 17, 2020

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن طائرتين محملتين بـ32 طنّا من المساعدات، أقلعتا من أبوظبي، الاثنين، وذلك بعد يوم واحد من اتصال جرى بين وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد.

وتحتوي المساعدات على صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية، حيث أن هذه هي الرحلة الثانية التي تسيرها الإمارات إلى إيران عقب أزمة “كورونا”، إذ أرسلت في الثالث من آذار/ مارس الجاري طائرة حملت 7.5 طن من الإمدادات الطبية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

من الجدير ذكره، أن دول الحصار اشترطت على قطر قطع العلاقات مع إيران من أجل عودة العلاقات معها، فيما ترتبط الإمارات وايران بعلاقات دبلوماسية واقتصادية قوية جداً.

ومراراً هاجمت السعودية إيران واتهمتها بأنها أكبر عدو للخليج العربي والدول العربية بالمنطقة، وطالبت جميع الدول بقطع علاقاتها مع طهران، إلا أنها تلتزم الصمت فيما يتعلق بعلاقات الإمارات وإيران.