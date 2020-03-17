خطأ غير مقصود أنهى مستقبلها.. “شاهد” الإطاحة بمذيعة أردنية تسببت في سخرية واسعة من الملكة رانيا

أطاح خطأ غير مقصود بمذيعة أردنية وتم فصلها بعدما تسببت في سخرية واسعة من ملكة الأردن رانيا العبدالله، على خلفية زيارتها لإحدى شركات ألعاب الفيديو.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام أردنية أوقف محمد بلقر القاضي، مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، المذيعة لارا طماش عن العمل بسبب وقوعها في خطأ فادح في تعليقها على زيارة الملكة رانيا العبد الله لشركة “كماطم” الأردنية لألعاب الفيديو.

يشار إلى أن “لارا” تناقش عبر برنامج “أنت” على شاشة التليفزيون الأردني زيارة الملكة رانيا إلى مقر شركة “طماطم”، ناشر ألعاب الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط.

ويبدو أن المذيعة الأردنية لم تكن على علم بنشاط الشركة، فوقعت في خطأ فادح وقالت إنها أنتجت “الطماطم والكاتشب”.

وتابعت في حديثها الذي تسبب بسخرية واسعة منها: “رأيت القليل من تقرير الفيديو من الأسبوع الماضي، لكن الشباب كانوا يتحدثون بفخر كبير بعد زيارة صاحبة الجلالة لشركتهم ، خاصة بعد أن رأت إنتاجهم من الطماطم والكاتشب”.

وأثار تعليق “لارا”، موجة سخرية بين مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت الشركة منشورًا فكاهيًا عن الموقف عبر حسابها على موقع “تويتر”.

وكتب لارا بعدها اعتذارًا رسميًا عبر صفحتها على موقع “فيس بوك”، عبرت فيه عن أسفها لهذا الخطأ غير المقصود متمنية من ‏القائمين على الشركة مسامحتها وقبول اعتذارها، بينما صرح رئيس الإذاعة والتليفزيون الأردني أنه سيتم معاقبة المخطئ ومكافئة المجتهد من خلال لجنة تحقيق أمر بتشكيلها لاحقًا.‏