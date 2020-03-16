“وطن” تكشف حقيقة الفيديو المخيف لخروج “النمل” في سلطنة عمان

تداول مغرّدون وحسابات على موقع “تويتر” مقطع فيديو، ادّعوا أنه يُظهر “غزو” النمل بإحدى مناطق سلطنة عمان.

جديد كوارث ٢٠٢٠: النمل يغزو سلطنة عمان! pic.twitter.com/5Nbr3WpwOk — Dominic Abu Hanna دومينيك ابو حنا (@dominicabuhanna) March 15, 2020

وتباينت التعليقات على الفيديو، فبعضهم اعتبر ان خروج النمل بهذا العدد الضخم مؤشر على قرب حدوث “كارثة”، فيما قال آخرون إن عام ٢٠٢٠ “اغرب حقبة زمنية تمر بحياتنا”؛ نظراً لكثرة الحوادث الغريبة التي شهدتها حتّى الآن.

النمل الأسود الكبير ينتشر بالمليارات في سلطنة عمان ويدخل البيوت والسيارات والمحال التجارية pic.twitter.com/hCeDP4t79a — Lara~lara (@Lara33204989) March 15, 2020

مقلق جداً غالباً هذه الحاله تنبيه من كارثه قادمه — octavia 🍒 (@diaa55) March 15, 2020

سلطنه عمان انتشر عندهم النمل في بعض المحافظات بشكل غريب سبحان الله لاحول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/0suSEi68q0 — HAlMannai (@HAlMannai5) March 15, 2020

غير أنّ حساب “طقس عمان” على تويتر ردّ على ما يتداول عن إشاعة انتشار مجموعة من النمل الأسود في السلطنة.



وأكد أنّ الصحيح هو انتشار أسراب من الجراد الصغير نتيجة الفترة المطيرة التي شهدتها البلاد.



وقال إنه حسب التقرير الأخير لمنظمة “فاو” فإن الجراد منتشر على العديد من مناطق شرق الأوسط وشرق أفريقيا.