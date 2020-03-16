“وطن” تكشف حقيقة الفيديو المخيف لخروج “النمل” في سلطنة عمان

تداول مغرّدون وحسابات على موقع “تويتر” مقطع فيديو، ادّعوا أنه يُظهر “غزو” النمل بإحدى مناطق سلطنة عمان.
وتباينت التعليقات على الفيديو، فبعضهم اعتبر ان خروج النمل بهذا العدد الضخم مؤشر على قرب حدوث “كارثة”، فيما قال آخرون إن عام ٢٠٢٠ “اغرب حقبة زمنية تمر بحياتنا”؛ نظراً لكثرة الحوادث الغريبة التي شهدتها حتّى الآن.
غير أنّ حساب “طقس عمان” على تويتر ردّ على ما يتداول عن إشاعة انتشار مجموعة من النمل الأسود في السلطنة.
وأكد أنّ الصحيح هو انتشار أسراب من الجراد الصغير نتيجة الفترة المطيرة التي شهدتها البلاد.
وقال إنه حسب التقرير الأخير لمنظمة “فاو” فإن الجراد منتشر على العديد من مناطق شرق الأوسط وشرق أفريقيا.