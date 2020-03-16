“أسوأ أزمة”.. منظمة الصحة العالمية تعلن عجزها أمام كورونا وما يهون الكارثة هذه النتائج عن وضع الأطفال

في خطوة أشبه برفع الراية البيضاء أمام فيروس كورونا القاتل الذي نشر الذعر في العالم، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن وباء كورونا المستجد، يشكل “أسوأ تحد يواجهه العالم اليوم”.

المنظمة كشفت في مؤتمر صحافي في جنيف، أن كوفيد-19 “عدو مشترك وأن وحدة العالم أمامه ستحطمه”، واصفة الوباء بأنه “أزمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا”.

وقالت إن عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس حول العالم تجاوز ما سجل في الصين، التي انطلق منها كورونا في ديسمبر الماضي.

أخبار جيدة عن الأطفال

وأعلنت الصحة العالمية عدم تسجيل أي وفيات في صفوف الأطفال حتى الآن جراء كوفيد-19 الذي لا يشكل خطرا كبيرا على الصغار. وقد يصاب الأطفال بالفيروس ويجعلهم ناقلين له، لكنه لم يفتك بأي ممن أصيبوا به.

وكان تقرير سابق لمهمة مشتركة بين الصين ومنظمة الصحة، نشر نهاية فبراير، قد أظهر أن 2.4 في المئة فقط من أكثر من 75 ألف إصابة في تلك الفترة كانت في صفوف أشخاص دون 18 عاما.

وقالت المنظمة إن الإبلاغ عن حالات الإصابة بالفيروس تصاعد حول العالم، مشيرة إلى أنها أرسلت نحو مليون ونصف المليون اختبار إلى أكثر من 120 دولة. ونصحت الدول بفحص كل حالة مشتبه بها ومن ثم عزل المصاب.

رعب عالمي

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد 168 ألفا و250 حول العالم بينما وصل عدد الوفيات إلى 6501 في 142 بلدا ومنطقة الإثنين، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الصين 80 ألفا و860 بينها 3213 حالة وفاة، في حين تعافى 67 ألفا و490 شخصا.

ويذكر أن الوباء ظهر في ووهان بالصين نهاية العام الماضي، وتم تسجيل 16 إصابة جديدة و14 وفاة في هذا البلد.

وأما خارج الصين، فسجلت 3288 وفاة من بين 87 ألفا و396 إصابة، 4301 منها جديدة.

وأما الدول الأكثر تأثرا بالفيروس بعد الصين فهي إيطاليا 1809 وفاة و24747 إصابة، تليها إيران 724 وفاة و13983 إصابة، ومن ثم إسبانيا 288 وفاة و7753 إصابة، تلحقها فرنسا 127 وفاة و5423 إصابة.