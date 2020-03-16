“شاهد” لبنان في زمن الكورونا.. مصابون يسقطون في الشوارع واللبنانيات يحتفلن بأعياد ميلادهن بطرق غريبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، أثارت جدلاً واسعاً، في الشارع اللبناني، أظهرت بعض اللبنانيين وهم يحتفلون بأعياد ميلادهم بطرق غريبة تجنباً للاختلاط خشية الاصابة بفيروس كورونا المستجد، والذي سجن سكان العالم في منازلهم.

وحسب الفيديوهات التي رصدتها “وطن”، فقد تعامل عدد من اللبنانيين باستهتار مع انتشار الفيروس، حيث أقدمت عائلة على إحياء حفل عيد ميلاد على شرفة شقتها، فيما كان الحضور من الجيران الذي تواجدوا على شرف شققهم السكنية في مشهد أثار سخرية واسعة.

عيد الميلاد في زمن الكورونا.. كيكة على الشباك وحضور من الجيران في #لبنان pic.twitter.com/S5rIDROWKh — وكالة شهاب (@ShehabAgency) March 16, 2020

أما في منطقة الأشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت فقد أقدم اللبنانيون على قرع الطناجر وذلك تعبيراً عن الملل الذي حل بهم بسبب الحجر الصحي المفروض عليهم بالمنازل.

وكتبت يمنى فواز، في تغريدة رصدتها “وطن”: “سكان الأشرفية يقرعون الطناجر، مواساة لبعضهم في الوقت الذي يلتزمون فيه الحجر المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا وهذه العادة قام بها الثوار في لبنان كتعبير عن رفضهم للسلطة”.

وأضافت فواز: “تم ذلك دون اعلان حالة طوارئ رسمية، بل التزام من اللبنانيين أنفسهم، تحية لكم جميعاً”.

سكان الاشرفية يقرعون الطناجر، مواساة لبعضهم في الوقت الذي يلتزمون فيه الحجر المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا (وهذه العادة قام بها الثوار في لبنان كتعبير عن رفضهم للسلطة).

وذلك دون اعلان حالة طوارىء رسمية، بل التزام من اللبنانيين أنفسهم.

تحية لكم جميعا pic.twitter.com/Nt49yQuGJq — Yumna Fawaz (@yumnafawaz) March 14, 2020

التغريدة أثارت عدداً من متابعين فواز، والذين تباينت آرائهم بين مؤيد ومعارض للطريقة اللبنانية، حيث قال حساب باسم البروفيسور: “فينا نعمل ثورة على الفايروس ونواجهو بمسؤولية إنسانية أولاً ووطنية ثانياً ومؤسساتياً ثالثاً، على أمل أن تثور هذه الدولة بوجه هذا الفايروس القاتل”.

فينا نعمل #ثورة على الفايروس ونواجهو بمسؤولية إنسانية أولاً ووطنية ثانياً ومؤسساتياً ثالثاً ، على أمل أن تثور هذه الدولة بوجه هذا الفايروس القاتل. — البروفيسور 🇱🇧 (@JalalAyash1) March 14, 2020

وفي ذات السياق، تداول نشطاء تويتر، مقاطع فيديو رصدتها “وطن” تظهر تساقط عدد من اللبنانيين بالشوارع نتيجة لإصابتهم بفيروس كورونا.

وكتبت سناء بسام: “في لبنان يتساقط المصاب بفايروس كورونا على الأرض والناس خايفين من الاقتراب من المريض”.

في لبنان يتساقط المصاب بفايروس كورونا على الأرض والناس خايفين من الاقتراب من المريض pic.twitter.com/UCD8aUBZNR — 🚶🏻‍♀️💕sanaa Bassam🇰🇼🇺🇸🇩🇪 (@emmaar98) March 16, 2020

فيما قالت مايا الأمير: “يقولون أن الناس تتساقط بسبب كورونا في شوارع لبنان، اللهم ارفع عنهم وعنا البلاء وعن سائر البلدان واحفظنا بحفظك يا كريم”.

يقولون أن الناس تتساقط بسبب كورونا في شوارع لبنان💔💔🥺



اللهم ارفع عنهم وعنا البلاء وعن سائر البلدان واحفظنا بحفظك يا كريم 🙏 pic.twitter.com/lWrciF7HOU — Maya Alameer| 𝒫𝒶𝓈𝓈𝑒𝒹𝓈𝑜𝓊𝓁 (@Maya222Scream) March 13, 2020

وأمس الأحد، أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الأحد، التعبئة العامة وحالة الطوارئ الصحية، لمواجهة فيروس “كورونا”.

وعقب انتهاء اجتماع للمجلس، في القصر الجمهوري بالعاصمة بيروت، قال الأمين العام للمجلس، اللواء الركن محمود الأسمر: “نعلن التعبئة العامة مع ما تستلزمه من خطط وأحكام خاصة، وطُلب من الإدارات العامة والأجهزة متابعة الوضع، الذي يستدعي حالة طوارئ صحية”.

وأضاف الأسمر أن رئيس البلاد، ميشال عون، اعتبر أن “الحالة أصبحت تؤلف حالة طوارئ، فيما رأى رئيس الحكومة حسان دياب، أن الوضع القائم بات يستدعي خطوات أكثر شمولية”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين إلى 99.

وناشدت الوزارة المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن الجهات المعنية والتزام المنزل، إلا عند الضرورة القصوى.