“شاهد” متنبئة لبنانية توقعت كورونا قبل أشهر وخرجت اليوم تكشف موعد نهايته على يد طبيب عربي

أثارت المتنبئة اللبنانية المثيرة للجدل ليلى عبداللطيف، جدلا واسعا على مواقع التواصل عقب تداول مقطعا مصورا لها نهاية العام الماضي كانت قد تنبأت فيه بوباء عالمي سيضرب الأرض في 2020.

وكانت ليلى عبد اللطيف، قالت في توقعات نشرتها قناة “LBCI” اللبنانية ليلة رأس السنة، إن العام 2020 سيشهد انتشار فيروس خطير وقاتل.

وبعد انتشار هذا المقطع خرجت مجدا عبر قناة “سكوب الكويتية” وزعمت أن طبيب عربي هو من سيكتشف علاج نهائي للفيروس وسيلمع نجمه، كما حددت موعد انتهاء الوباء.

وقالت عبداللطيف إن فيروس كورونا هو حرب بيولوجية افتعلتها الولايات المتحدة لمحاربة الصين، ولكنه خرج عن سيطرتها.

وأضافت أن الفيروس سينتهي خلال شهرين في الدول العربية، مشيرة إلى أن إحدى الدول العربية ستخترع علاجا نهائيا لهذا الفيروس.

وقالت: “طبيب عربي سيلمع نجمه، وسيكرم لاختراعه علاجا نهائيا لفيروس كورونا”.

هذا وارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 6531 حالة وفاة، فيما وصلت أعداد المصابين إلى أكثر من 169 ألف إصابة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وسجلت أوروبا، التي أصبحت البؤرة الجديدة لانتشار المرض، أعلى معدلات الإصابة والوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث وصلت أعداد الوفيات في إيطاليا إلى 1809 وفيات، بعد وفاة 368 شخصًا، الأحد، كما سجلت إسبانيا 292 حالة، بينما وصلت أعداد الوفيات في إيران، والتي تعد ثاني أكبر بؤر الإصابة بالمرض في قارة آسيا بعد الصين 724 حالة وفاة.

وارتفعت أعداد المصابين بشكل كبير في إيطاليا على الرغم من إجراءات الحجر الصحي التي تفرضها السلطات في كافة أنحاء البلاد منذ الأسبوع الماضي، مسجلة أكثر من 24 حالة إصابة بالفيروس، تلتها إيران التي وصلت أعداد المصابين فيها إلى أكثر من 13 ألف إصابة.

وفي إطار الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الأحد، التعبئة العام وحالة الطوارئ الصحية في البلاد، لمواجهة انتشار المرض، فيما قررت السلطات المغربية وقف كافة الرحلات الجوية في البلاد.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة، الأحد، تسجيل 16 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 126 حالة إصابة، في الوقت الذي أفتى فيه الأزهر بجواز إلغاء صلاة الجماعة وصلاة الجمعة في البلاد للحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت الحكومة الأردنية، صباح الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأردنيين اثنين، أحدهما عائد من بريطانيا، و4 سائحين فرنسيين.

وزارة الصحة الإماراتية رصدت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 98 حالة إصابة، وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية، أنه تم التعرف على الحالات الجديدة من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أُعلن عنها مُسبقا، حيث كانوا جميعهم في الحجر الصحي وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.