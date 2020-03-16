رفاهية وخدمات فندقية آخر طراز.. “شاهد” كيف يعيش المحجورين صحياً من الوافدين للأردن

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حالة الرفاهية التي يعيشها المحجور عليها صحياً في فندق في البحر الميت شرقي غربي البلاد.

ويُظهر الفيديو، الذي رصدته (وطن) غرفة الحجر بالفندق والتي تبدو أنها على طراز حديث وفاخر، ويتوفر فيه ا كل سبل الراحة، حيث تطل الغرفة على البحر مباشرة وفيها سرير فاخر وحمام على أحدث طراز، كما جلسة خاصة تطل على منظر طبيعي.

من العزل الصحي في فنادق البحر الميت#كورونا_الاردن pic.twitter.com/1PpIWkncUr — الأردنية نت (@alurdunyya) March 16, 2020

ووفق صحيفة الغد الأردنية فقد فوجئ المسافرين بباصات تنتظرهم خارج صالات المطار لنقلهم إلى أحد فنادق البحر الميت، حيث قال أحد المسافرين: “لا يوجد أي مظاهر للحجر الصحي أو العزل في الفندق الذي تم نقلنا إليه، ومشلكتنا الآن في عدم وجود أي إجراءات لحمايتنا من الفيروس”.

#عاجل: من داخل الحجر في البحر الميت.. مواطن يروي لـ”الغد” تفاصيل الرحلة ويقول: لا كمامات أو معقمات وسعر زجاجة الماء 4 دنانير وكاسة القهوة مثلها (صور)

https://t.co/rh66agUZOp#الغد #الأردن #كورونا_الاردن #كورونا pic.twitter.com/T5ZuZRe41H — جريدة الغد (@AlghadNews) March 16, 2020

وفي السياق، نشرت وسائل إعلام أردنية، مقطع فيديو لفتاة مستهجنة من قرار الحجر الإجباري للوافدين للبلد، ولكنها التزمت أخيراً بالقرار وذهبت مع المسافرين إلى الحجر الصحي

وكانت السلطات الأردنية قد قررت اليوم الاثنين الحجر على جميع المسافرين القادمين إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان، في أحد فنادق البحر الميت، حتى إشعار آخر، كما أعلنت السلطات الأردنية عن تعليق كل الرحلات الدولية من وإلى مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة جنوب الأردن، حتى إشعار آخر.

فيما أعلنت الحكومة الأردنية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16 حالة في عموم البلاد.