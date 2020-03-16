فنادق الحجر الصحي بالاردن
فنادق الحجر الصحي بالاردن
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رفاهية وخدمات فندقية آخر طراز.. “شاهد” كيف يعيش المحجورين صحياً من الوافدين للأردن

كتب خاص "وطن"
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أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حالة الرفاهية التي يعيشها المحجور عليها صحياً في فندق في شرقي غربي البلاد.

ويُظهر الفيديو، الذي رصدته (وطن) غرفة الحجر بالفندق والتي تبدو أنها على طراز حديث وفاخر، ويتوفر فيه ا كل سبل الراحة، حيث تطل الغرفة على البحر مباشرة وفيها سرير فاخر وحمام على أحدث طراز، كما جلسة خاصة تطل على منظر طبيعي.

ووفق صحيفة الغد الأردنية فقد فوجئ المسافرين بباصات تنتظرهم خارج صالات المطار لنقلهم إلى أحد فنادق البحر الميت، حيث قال أحد المسافرين: “لا يوجد أي مظاهر للحجر الصحي أو العزل في الفندق الذي تم نقلنا إليه، ومشلكتنا الآن في عدم وجود أي إجراءات لحمايتنا من الفيروس”.

وفي السياق، نشرت وسائل إعلام أردنية، مقطع فيديو لفتاة مستهجنة من قرار الحجر الإجباري للوافدين للبلد، ولكنها التزمت أخيراً بالقرار وذهبت مع المسافرين إلى

وكانت السلطات الأردنية قد قررت اليوم الاثنين الحجر على جميع المسافرين القادمين إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان، في أحد فنادق البحر الميت، حتى إشعار آخر، كما أعلنت السلطات الأردنية عن تعليق كل الرحلات الدولية من وإلى مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة جنوب ، حتى إشعار آخر.

فيما أعلنت الحكومة الأردنية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس إلى 16 حالة في عموم البلاد.

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