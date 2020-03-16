صيدلية في سلطنة عمان تُشعل غضب المواطنين بما فعلته بينما ينتشر فيروس كورونا!

تصدر هاشتاغ (#مقاطعه_صيدليه_ابن_سينا) قائمة الترند في سلطنة عمان، حيث اتهم المغرّدون الصيدلية باستغلال الظروف ورفع الاسعار بدلاً من تقديم التسهيلات والوقوف بجانب المواطنين.

ووصف مغردون ما قامت به الصيدلية بالتصرف “الجشع”، معتبرين مقاطعتها “مسؤولية وطنية”.

#مقاطعه_صيدليه_ابن_سينا

هذا الوسم دليل وعي وطني

فمن لايعرفنا وقت الشده مافائدته وقت الرخاء

الوطن يمر بمعضله تحتاج لتكاتف الجميع

ولسنا بحاجه لمن يستغل حاجة الناس. وكما يقال:

( أحقر الخلق من يرقص فوق جثث الفقراء )

نحن بحاجه لوقفه وطنيه جاده

وهذا هوه الاختبار! — 🇴🇲الحارثي🇴🇲aֻⱢḤaֻṜṪḤῩ (@007_alharthy) March 16, 2020

أؤيد #مقاطعة_صيدلية_ابن_سينا فهي ليست منا

ثم أن مقاطعتها أراه مسؤولية وطنية واجبه علينا من باب التعاون مع الجهات المختصة للمحافظة على #سوقنا_الطيب فهو سوق من أرض طيبة لا تقبل إلا طيباً وكذلك فإن #المستهلك_سيد_السوق فهو من يحدد ما يريد وليس وعاءُ يرمى فيه الخبث أو تلوى يده الكريمة — علي بن سعيد الحجري (@Alialhjri562) March 16, 2020

تصرف أناني خالي من أي حس وطني أو احترام لهذا البلد، تبحث عن الربحية على حساب المواطن واحنا في أزمة !!



#مقاطعه_صيدليه_ابن_سينا pic.twitter.com/GthOL0iJ4D — Azhaar🇴🇲|🌸أزهار (@JustAzhaar) March 16, 2020

❌ #مقاطعه_صيدليه_ابن_سينا ❌

قاطعوهم يستاهلوا حتى يتعلموا درس ويوزعوا المقعم وباقي الأدوية معاهم بالمجان — يوميات مغرد عُماني 🇴🇲 (@omani_twitt) March 16, 2020

وقارن آخرون لجوء الصيدلية برفع الأسعار في ظلّ انتشار فيروس كورونا في السلطنة، بقيام صيدلية كويتية بتوزيع الكمامات مجاناً على زبائنها .

والله عيب لاتعليق !!

الفرق بينا و بين الكويت

ناس تستغل فوقت الازمة وناس تنفق لفعل الخير لبلادهم و يخففوا من الازمة اللي حاصله مع #كورونا#مقاطعة_صيدلية_ابن_سينا pic.twitter.com/9cshwnAcck — 🖤Samira❤️ (@Rossonera70) March 16, 2020

#مقاطعه_صيدليه_ابن_سينا



جميع من كونوا ثرواتهم من هذه الارض وبدعم من الحكومه



لم نرى منهم في لحظة الشده سوء قسوتهم لهذا الوطن والمواطن مقابل كل الدعم الحكوميه لبناء ثرواتهم الضخمه



🛑شوفوا الفرق بين من يضحي من اجل الوطن والمواطن ومن يضحي بالوطن والمواطن 🛑 pic.twitter.com/zjNT3q27AJ — Abdullah albalushi (@abdul_2113) March 16, 2020

شي حز فالخاطر..

لا تعليق

(صدلية الفوز في الكويت).#مقاطعه_صيدليه_ابن_سينا pic.twitter.com/0ciOpL7c6R — Khalid – oman7 (@khalidalghawi7) March 16, 2020

اذا سالت فاسال أهل الدار ع دارهم،ولا تسال عن م يناصر الدار لأجل دينارهم.

حاشيةراكيش ماذاتتوقعون منهم غيرالجشع برغم الملايين التي أكتسبوها م المناقصات الحكوميةواليوم هذاالجميل الذي يردوه لنا

قالها مهاتير

هناك م يضع الوطن ف جيبه وهناك من يضع الوطن في قلبه#مقاطعه_صيدليه_ابن_سينا pic.twitter.com/s8FYWSB8xI — ناصر الجهوري (@Nas8Jhw) March 16, 2020

وذهب آخرون الى أن المقاطعة وحدها لا تكفي، مطالبين بإلغاء السجل التجاري نهائياً من السلطنة.

#مقاطعه_صيدليه_ابن_سينا



المقاطعة لاتكفي المفترض تتم إلغاء السجل التجاري نهائياً من السلطنة — مـصـطفى الحوسني🇴🇲 (@alhosni1337) March 16, 2020

عندما تكون استغلال حاجة الناس في الازمات من بعض التجار بائعين ضميرهم مقابل حفنه من المال والربح السريع،،



وجب علينا جميعاً محاربه جشع التجار والعمل على #مقاطعه_صيدليه_ابن_سينا لتكون عبره لهم ولغيرهم ولمن بعدهم.. — 🇰🇼 Hamed al-ajmi 🇴🇲 (@hamed111111m) March 16, 2020

#مقاطعه_صيدليه_ابن_سينا

أعلن مقاطعتي لصيدلية إبن سينا علامة ممنوع الدخول عُماننا الحبيبة تواجه أزمة #فيروس_كورونا_المستجدّ و هم يرفعون أسعار المستلزمات الوقائية!! مثلما هم تخلوا عن تحقيق الشراكة المجتمعية بينهم و بين مجتمعنا المحلي فأنا كذلك أتخلى عن التعامل معهم — عمانية بكل فخر (@Ekh83Las) March 16, 2020

وفي وقت سابق، أعلنت السلطنة تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة في عُمان إلى 22 حالة.

وأعنلت سلطنة عُمان، الأحد، وقفها دخول غير المواطنين إلى أراضيها من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك ضمن عدة قرارات جديدة للجنة العليا الُعمانية لمكافحة كورونا، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية.

وقررت اللجنة كذلك إيقاف إقامة صلاة الجمعة، ومنح القطاعين العام والخاص، إجازة (لم تحدد مدتها)، وإغلاق الحدائق العامة والمتنزهات٬ ووقف التجمعات الاجتماعية مثل مناسبات الأعراس والعزاء.

كما سيتم “تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك العمانيون” حسب ذات المصدر.