سلطنة عمان سجلت 22 إصابتين بفيروس كورونا
سلطنة عمان سجلت 22 إصابتين بفيروس كورونا
حياتنا

صيدلية في سلطنة عمان تُشعل غضب المواطنين بما فعلته بينما ينتشر فيروس كورونا!

كتب وطن
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تصدر هاشتاغ (#مقاطعه_صيدليه_ابن_سينا) قائمة الترند في ، حيث اتهم المغرّدون الصيدلية باستغلال الظروف ورفع الاسعار بدلاً من تقديم التسهيلات والوقوف بجانب المواطنين.

ووصف مغردون ما قامت به الصيدلية بالتصرف “الجشع”، معتبرين مقاطعتها “مسؤولية وطنية”.

وقارن آخرون لجوء الصيدلية برفع الأسعار في ظلّ انتشار في السلطنة، بقيام صيدلية كويتية بتوزيع الكمامات مجاناً على زبائنها .

وذهب آخرون الى أن المقاطعة وحدها لا تكفي، مطالبين بإلغاء السجل التجاري نهائياً من السلطنة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطنة تسجيل إصابة جديدة بفيروس ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة في عُمان إلى 22 حالة.

وأعنلت سلطنة عُمان، الأحد، وقفها دخول غير المواطنين إلى أراضيها من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك ضمن عدة قرارات جديدة للجنة العليا الُعمانية لمكافحة كورونا، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية.

وقررت اللجنة كذلك إيقاف إقامة صلاة الجمعة، ومنح القطاعين العام والخاص، إجازة (لم تحدد مدتها)، وإغلاق الحدائق العامة والمتنزهات٬ ووقف التجمعات الاجتماعية مثل مناسبات الأعراس والعزاء.

كما سيتم “تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك العمانيون” حسب ذات المصدر.

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