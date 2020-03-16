ميلا أصغر طفلة مصابة بكورونا
ميلا أصغر طفلة مصابة بكورونا
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“شاهد” ما الذي حدث مع أصغر مصابة بـ”كورونا” في فلسطين الرضيعة “ميلا”؟

كتب وطن
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قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إن أصغر مصابة بفيروس “” في فلسطين، الطفلة الرضيعة ، بدأت عليها علامات التعافي اليوم.

📸أصغر مُصابة بفيروس #كورونا في العالم .. طفلة عمرها عامين من مدينة #بيت_لحم .

Posted by ‎وطن يغرد خارج السرب‎ on Wednesday, March 11, 2020

وأشار إلى أن بوادر شفاء 15 من أوائل المصابين بالفيروس في تبعث برسائل تطمين حذرة بأن المدينة تتعافى من هذا الوباء.

وأضاف ملحم، في الإيجاز الصحفي حول انتشار فيروس “كورونا” في فلسطين، مساء الاثنين، أن “الطفلة ميلا نموذج لمواجهة هذا الفيروس بعد أن كانت من أوائل المصابين به، وهي خط الدفاع الأول عن كل المصابين في بيت لحم”.

وتابع: “نستطيع أن نقول إن الإجراءات التحوطية والاحترازية التي بادرت إليها الحكومة منذ اليوم الأول لتفشي هذا الوباء في مدينة بيت لحم، تبعث على الإطمئنان بمحاصرة هذا الفيروس في مكمنه، وقدرة  العمل على عدم انتشاره من المساحة التي هو موجود فيها”.

مؤتمر صحفي للناطق بإسم الحكومة حول آخر مستجدات فيروس كورونا

مؤتمر صحفي للناطق بإسم الحكومة حول آخر مستجدات

Posted by ‎تلفزيون فلسطين Palestine tv‎ on Monday, March 16, 2020

ولفت إلى أن اليوم شهد تسجيل إصابة جديدة في طولكرم لطالب طب قادم من بولندا وهو قيد الحجر الصحي، ما يرفع عدد المصابين في فلسطين إلى 39 إصابة (37 في بيت لحم و2 في طولكرم)، موضحا أن هناك توقعات بظهور حالات جديدة في الفترة المقبلة.

وأوضح أن أخذت عينات من جميع من المخالطين للحالة الجديدة في محافظة طولكرم، وستصدر نتائج هذه العينات خلال الساعات المقبلة، آملاً أن تكون نتائج سلبية.

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