“شاهد” ما الذي حدث مع أصغر مصابة بـ”كورونا” في فلسطين الرضيعة “ميلا”؟

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إن أصغر مصابة بفيروس “كورونا” في فلسطين، الطفلة الرضيعة ميلا، بدأت عليها علامات التعافي اليوم.

📸أصغر مُصابة بفيروس #كورونا في العالم .. طفلة عمرها عامين من مدينة #بيت_لحم . Posted by ‎وطن يغرد خارج السرب‎ on Wednesday, March 11, 2020

وأشار إلى أن بوادر شفاء 15 من أوائل المصابين بالفيروس في بيت لحم تبعث برسائل تطمين حذرة بأن المدينة تتعافى من هذا الوباء.

وأضاف ملحم، في الإيجاز الصحفي حول انتشار فيروس “كورونا” في فلسطين، مساء الاثنين، أن “الطفلة ميلا نموذج لمواجهة هذا الفيروس بعد أن كانت من أوائل المصابين به، وهي خط الدفاع الأول عن كل المصابين في بيت لحم”.

وتابع: “نستطيع أن نقول إن الإجراءات التحوطية والاحترازية التي بادرت إليها الحكومة منذ اليوم الأول لتفشي هذا الوباء في مدينة بيت لحم، تبعث على الإطمئنان بمحاصرة هذا الفيروس في مكمنه، وقدرة العمل على عدم انتشاره من المساحة التي هو موجود فيها”.

ولفت إلى أن اليوم شهد تسجيل إصابة جديدة في طولكرم لطالب طب قادم من بولندا وهو قيد الحجر الصحي، ما يرفع عدد المصابين في فلسطين إلى 39 إصابة (37 في بيت لحم و2 في طولكرم)، موضحا أن هناك توقعات بظهور حالات جديدة في الفترة المقبلة.

وأوضح أن وزارة الصحة أخذت عينات من جميع من المخالطين للحالة الجديدة في محافظة طولكرم، وستصدر نتائج هذه العينات خلال الساعات المقبلة، آملاً أن تكون نتائج سلبية.