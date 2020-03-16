سلطنة عُمان تتخذ خطوة هي الأولى من نوعها لمواجهة فيروس كورونا القاتل وهذه التفاصيل

أطلقت مركز التواصل الحكومي بسلطنة عُمان، حسابا رسميا على مواقع التواصل حمل اسم “عمان تواجه كورونا” لمواجهة الفيروس المستجد القاتل ومتابعة تطورات الأمر لحظة بلحظة.

ونشر الحساب أولى تغريداته على موقع التدوين المصغر تويتر وفق ما رصدت (وطن) التي وضح فيها أهدافه وأعلن عن انطلاقه.

واشاد العديد من النشطاء بالخطوة التي اتخذتها حكومة السلطنة والتي تعد الأولى من نوعها في مواجهة الفيروس القاتل منذ ظهوره.

من جانبه أثنى السياسي العماني البارز إسحاق سالم السيابي، على هذه الخطوة مشيرا إلى تقديمه هذا الاقتراح للحكومة منذ بداية الأزمة.

شكرآ لكم على تجاوبكم مع ما طرحته وطالب به الكثير لتأسيس حساب خاص في منصة التويتر لكافة مستجدات #فيروس_كورونا_المستجدّ#كورونا_الجديد

ومتعلقاته،جهودكمالمبذولة مقدرةنفتخر بها. #اسحاق__السيابي https://t.co/yvh5kesYLC pic.twitter.com/ZFkgeJO0zk — اسحاق بن سالم السيابي(حساب شخصي) (@ishaqsiabi) March 16, 2020

وكتب في تغريدة له رصدتها (وطن):”شكرآ لكم على تجاوبكم مع ما طرحته وطالب به الكثير لتأسيس حساب خاص في منصة التويتر لكافة مستجدات #فيروس_كورونا_المستجدّ ومتعلقاته،جهودكما لمبذولة مقدرة نفتخر بها.”

هذا وأعلنت سلطنة عمان، الأحد، إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع دخول غير العمانيين إلى السلطنة من باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال اجتماعها قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد ۱۹ ) مايلي:

وقف دخول غير العمانيين إلى أراضي السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ، باستثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يطبق الحجر الصحي على جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية ، بما في ذلك العمانيين.

إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات.

إيقاف إقامة صلاة الجمعة.

وقف التجمعات الاجتماعية مثل مناسبات الأعراس والعزاء، وسيتم تطبيق هذه القرارات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 17 من مارس الجاري.

ودعت اللجنة الجميع إلى بذل المزيد من الالتزام بالتعليمات الوقائية على المستويين الفردي والجماعي ، وتأتي قرارات اللجنة وتوصياتها في إطار حرصها الشديد على صحة الأفراد وسلامتهم ، والحد من انتشار الفيروس في المجتمع المحلي.