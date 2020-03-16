“شاهد” سكان عمارة سكنية في الكويت ممنوعون من الخروج نهائيا بأمر السلطات ورعب بين أهالي المنطقة

سادت حالة من الرعب بين المواطنين الكويتيين في بإحدى المناطق السكنية، بعد تطبيق الحجر الصحي والإلزامي على سكان عمارة بالكامل ومنعهم من الخروج نهائيا بعد ظهور إصابة بفيروس كورونا المستجد لأحد سكانها.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام كويتية فقد أعلنت وزارة الصحة تطبيق الحجر الإلزامي على سكان إحدى العمارات السكنية بسبب مخالطتهم مصابا بفيروس كورونا.

ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء بالكويت “كونا”عن وزارة الصحة قولها، إن “تطبيق الحجز الإلزامي على سكان إحدى العمارات السكنية في البلاد بسبب مخالطتهم مصابا بفيروس كورونا المستجد وعزلهم، جاء منعا لانتقال الفيروس إلى المجتمع”.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند: “نتتبع الآن نظام مراقبة لتحديد الحالات المصابة بالفيروس، وفي حال التأكد من وجود حالة مصابة سيتم التواصل مع جميع المخالطين لها”.

وأضاف: “تم اكتشاف حالة في هذه العمارة خلال الأيام الماضية، وتبين أن هناك بعض المخالطين وجرى تطبيق العزل والحجر الإلزامي على جميع سكان العمارة”.

وأعلنت الصحة الكويتية في وقت سابق، عن تسجيل 11 حالة جديدة ثبتت إصابتها بكورونا في البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 123.

وأشارت إلى أن حصيلة الشفاء بقيت على حالها من دون تغيير.

هذا وناشدت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم، في الوقت الذي تكثف فيه دول الخليج إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، عبدالله السند، إن الكويت قامت بخطوات استباقية في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى وجود ثلاثة مراكز للحجر الصحي في البلاد.