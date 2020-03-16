“خلي بابا يتدخل”.. “شاهد” أردنية رفضت الحجر الصحي بعدما أجبرتها الحكومة على ذلك!

تناقل عديد من النشطاء والمغردين العرب والأردنيين مقطع فيديو من مطار الملكة علياء الأردني بالعاصمة عمّان، يظهر فيه حوار بين موظّف بالمطار وسيدة أردنية، حول الحجر الصحي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحجرت السلطات الأردنية اليوم الاثنين، على جميع المسافرين القادمين إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان، في أحد فنادق البحر الميت حتى إشعار آخر.

ويُظهر الفيديو السيدة الأردنية وهي تستنكر أن يتم وضعها 14 يوماً في الحجر الصحي، بعد أن أخبرها الموظف بأنه إجباري ويجب وضع كل الوافدين فيه، أسبوعين، في فندق في منطقة البحر الميت شرقي الأردن.

السيدة رفضت الفكرة، وتساءلت إن كان الموظف يتكلم بجدية أم لا، ثم أدارت ظهرها وقالت: “خلي بابا يتدخل”، الجملة التي تظهر جلياً في نهاية الفيديو، والتي فتحت الباب على مصراعيه للنشطاء والمغردين بأن يجعلوها مادة انتقاد لاذع للحكومة الأردنية ولمبدأ الوساطات في الدولة، ومادة سخرية أيضا من السيدة التي ترفض الانصياع للقانون مستقوية بوضع والدها الذي يبدو أنه شخص مهم بالبلد.

الشعب الاردني يطالب بمتابعة حالة بنت البابا هذه وان يتم الحجر عليها مع البابا والماما كمان … حتى ما تخاف لحالها …

قال بابا قال ، ليش تفضلتي حضرتك ع الاردن اساساpic.twitter.com/NAauiS0V9x#خلي_بابا_يتدخل — الصحفي / عبدالله السحيم (@abdullahalsahem) March 16, 2020

وعقّب عديد من النشطاء عبر موقع تويتر على الوسم الذي تصدر قائمة المواضيع المتداولة في الأردن، حيث قال المغرد (عبدالله سليم):”ما قامت به الحكومة من توفير فنادق على أعلى المستويات في البحر الميت لم تقم به دول كثيرة أخرى”.

وتابع:”على المعنيين عدم قبول أية وساطات وخاصة من والد الصبية التي ظهرت بالفيديو وقالت خلي بابا يتدخل”.

ما قامت به الحكومة من توفير فنادق على اعلى المستويات في البحر الميت لم تقم به دول كثيرة اخرى



على المعنيين عدم قبول اية واسطات وخاصة من والد الصبية التي ظهرت بالفيديو وقالت #خلي_بابا_يتدخل — Abdullah Saleem (@asaleem94) March 16, 2020

فيما قالت المغرّدة سارة محاسنة:” مش عاجبها ينزلوهم ع البحر الميت أسبوعين، وبتفاعط بالموظف اللي عايف حاله”.

وتضيف:” الحمد لله اللي الكورونا ما طلعت من الأردن كان بزقت علينا الطبقة البرجوزاية المصدية هاي”

مش عاجبها ينزلوهم ع البحر الميت اسبوعين وبتفاعط بالموظف اللي عايف حاله، الحمدلله اللي الكورونا ما طلعت من الأردن كان بزقت علينا الطبقة البرجوازية المصدية هاي.#خلي_بابا_يتدخل — Sara Mahasneh (@SaraMahasneh) March 16, 2020

أما المغردة وجد الخزاعله فقد قالت بعدما أرفقت الفيديو:” الشعب الأردني يطالب بمتابعة حالة بنت البابا هذه وأن يتم الحجر عليها مع البابا والماما كمان، حتى ما تخاف لحالها”، وتضيف:” قال بابا قال، ليشت فضلتي حضرتك على الأردن أساسا”.

الشعب الاردني يطالب بمتابعة حالة بنت البابا هذه وان يتم الحجر عليها مع البابا والماما كمان … حتى ما تخاف لحالها …

قال بابا قال ، ليش تفضلتي حضرتك ع الاردن اساساpic.twitter.com/NoCWwsNhND#خلي_بابا_يتدخل#خلي_بابا_يتدخل — وجد الخزاعله (@KFrlNdvoFaCmL72) March 16, 2020

ووفق صحيفة “الغد” الأردنية، فقد فوجئ المسافرون بباصات تنتظرهم خارج صالات المطار، لنقلهم إلى أحد فنادق البحر الميت، وقال أحد المسافرين إنه “لا يوجد أي مظاهر للحجر الصحي أو العزل في الفندق الذي تم نقلنا إليه، ومشكلتنا الآن هي في عدم وجود أي إجراءات لحمايتنا من فيروس كورونا”.

وأضاف: “لا يوجد أي مراعاة لشروط السلامة العامة في الفندق، ولا يوجد أي كمامات أو معقمات يمكن شراؤها باستثناء الكمامات التي حصلنا عليها في المطار، كما أن هناك مظاهر تدخين”.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت اليوم تعليق كل الرحلات الدولية من وإلى مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة جنوب الأردن، حتى إشعار آخر.

يُشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية قد أعلنت عن 16 حالة مصابة بفيروس كورونا على أراضيها حتى آخر اللحظة بحسب وزارة الصحة الأردنية.

كما قال مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبد الرازق الخشمان بأن وضع الحالات من جيدة إلى متوسطة وجميعها حالات قادمة من خارج الأردن أغلبها من الإتحاد الأوروبي.