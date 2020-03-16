حمد بن جاسم يغرد عن أعداد المصابين بكورونا في قطر.. هذا ما قاله عن الأمير تميم والقطاعات المتضررة

أكد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر الأسبق، أن الإعلان عن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد كان شفافا وصادقا، واثنى على توجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد لاحتواء الأزمة.

وقال “بن جاسم” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شملت كل القطاعات المتضررة أو التي قد تتضرر من وباء فايروس كورونا.”

توجيهات حضرت صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى شملت كل القطاعات المتضررة أو التي قد تتضرر من وباء فايروس كورونا. و ما ميز هذه التوجيهات أنها جاءت مفصلة و واضحة و شفافة كما كان الإعلان عن عدد المصابين بالفايروس في البلاد شفافا و صادقا. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 16, 2020

وأشار إلى أن ما ميز هذه التوجيهات أنها جاءت مفصلة وواضحة وشفافة كما كان الإعلان عن عدد المصابين بالفايروس في البلاد شفافا وصادقا.

وشدد رئيس وزراء قطر الأسبق في تغريدة لاحقة على أن هذه الشفافية هي ما جعل الخارج قبل الداخل يحترم هذا الأسلوب الواضح في التعامل مع الأزمة الناتجة عن الوباء وتبعاتها الصحية والمالية.

و هذا هو ما يجعل الخارج قبل الداخل يحترم هذا الأسلوب الواضح في التعامل مع الأزمة الناتجة عن الوباء و وتبعاتها الصحية و المالية.



و هذا هو أيضا ما يستحقه الشعب القطري و ينتظره من قيادته المسؤولة.



حفظ الله قطر و حفظ الجميع من كل سوء. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 16, 2020

وأضاف:”وهذا هو أيضا ما يستحقه الشعب القطري و ينتظره من قيادته المسؤولة، حفظ الله قطر وحفظ الجميع من كل سوء.”

هذا واطلع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على عمل اللجنة المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال الأمير تميم في تغريدةٍ مرفقة بصورٍ من اجتماعه باللجنة إنّ “الأمور تسير بشكل جيد والجهات تقوم بواجبها على أكمل وجه”.

وأكد الشيخ تميم أنه ستكون هناك تدابير إضافية للسيطرة على الوباء، وشدد على أن الخطة تهدف لحصار الفيروس بأقل إرباك.

ولفت أمير قطر إن مواجهة الفيروس سؤولية جماعية تتطلب التزام وتعاون الجميع دون استثناء ودون إبطاء.

ومساء السبت، أعلنت وزارة الصحة العامة بدولة قطر عن شفاء أول 4 حالات من فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة في بيان الاحد ان “هناك 64 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 401”.