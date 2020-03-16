حقيقة ظهور إصابات بكورونا في مسندم بسلطنة عمان وانتقال العدوى لأهاليها.. والصحة توضح

شهدت مواقع التواصل في سلطنة عُمان موجة جدل واسعة، عقب انتشار أنباء تزعم ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد في محافظة مسندم وانتقال العدوى لأهاليها.

وفي هذا السياق نفت وزارة الصحة العُمانية هذه المزاعم نفيا قطعيا، وشددت على أن ما يتم تداوله حول تسجيل حالات مؤكدة لفيروس كورونا COVID-19 في ولاية ‎دبا بمحافظة ‎مسندم لا أساس له من الصحة.

#تنويه



تود وزارة الصحة بسلطنة عمان نفي ما يتم تداوله حول تسجيل حالات مؤكدة لفيروس كورونا COVID-19في ولاية #دبا بمحافظة #مسندم ، وتوكد الوزارة عدم تسجيل أية حالات في محافظة مسندم، وترجو من الجميع أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية فقط pic.twitter.com/iEzkMcS7L7 — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) March 16, 2020

وأكدت عدم تسجيل أية حالات في محافظة مسندم، وأهابت بالجميع أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية فقط.

هذا وأفادت وزارة الصحة في البيان رقم 18 الذي أصدرته اليوم، الاثنين، تسجيل اصابتين جديدتين بمرض كورونا كوفيد19 لمواطنين عمانيين مرتبطتين بالسفر وهما بحالة صحية مستقرة.

وزارة الصحة تصدر البيان رقم 18

تسجيل اصابتين جديدتين بمرض #كورونا #كوفيد19 لمواطنين عمانيين مرتبطتين بالسفر وهما بحالة صحية مستقرة. pic.twitter.com/Zux4EhzMIT — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) March 16, 2020

كما أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان اليوم الإثنين، تعليق تقديم الخدمات العلاجية للحالات غير المستعجلة، وذلك للتركيز على مكافحة كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه اعتبارًا من اليوم «وحتى إشعار آخر، سيتم تعليق الخدمات العلاجية المقدمة للحالات الروتينية غير المستعجلة التي لا يؤثر تأخير المواعيد على صحتها بشكل مباشر مؤقتا».

ويشمل قرار التعليق تأجيل المواعيد الروتينية في أقسام العيادات الخارجية وأقسام العمليات، وذلك بالتنسيق مع المرضى وبما لا يؤثر على حالتهم الصحية وخططهم العلاجية.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا الإجراء «يأتي حرصًا على سلامة المرضى والمجتمع ولمكافحة وباء كورونا».