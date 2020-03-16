فيديو صادم.. المواطنون بهذه الدولة في واد آخر وطوابير على محال الحشيش: “أهم من الغذاء والمنظفات”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد تفشي كورونا عالميا بعدة صور ومقاطع فيديو، تُظهر بعض الزبائن وهم يتصارعون في السوبر ماركت للحصول مثلاً على ورق مرحاض أو قطعة صابون، إلاّ أن “الصورة” كانت مُغايرة تماماً في بلد أوروبي.

صحيفة “شتوتغارتر تسايتونغ” الألمانية نشرت أن العشرات من الهولنديين اصطفوا ،أمس الأحد، أمام الحانات والمقاهي، من أجل شراء كمية من القنب الهندي أي الحشيش تكفيهم في الأيام القادمة، وذلك بعد إعلان الحكومة الهولندية إغلاق المدارس والحانات والمطاعم والمقاهي، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

Forget toilet paper and pasta. Dutch people were queuing for weed before a coronavirus shutdown. Last night’s @AFP story https://t.co/P60YZ07wQJ pic.twitter.com/u9BLTHAfcl — Danny Kemp (@dannyctkemp) March 16, 2020

ونقلت الصحيفة عن شخص اصطف أيضاً، أمام أحد المقاهي للحصول على الحشيش، قوله “ربما لن نتمكن من الحصول على القنب الهندي في الأسابيع القادمة، لذلك سيكون من الأفضل الحصول على البعض منه الآن والحفاظ عليه في المنزل”.

وأضافت الصحيفة أن العشرات سارعوا واصطفوا في طوابير لشراء الحشيش بعد دقائق قليلة من إعلان الحكومة قرارها بإغلاق بعض المحلات في البلاد.

https://www.facebook.com/watch/?v=520092168902280

وعلى النقيض تماما في ألمانيا، ذكرت مجلة “فوكوس” أن شخصا (41 عاماً) حاول شراء 50 عبوة طحين من سوبر ماركت بالقرب من مدينة أوسنابروك الألمانية.

وأضافت أن الرجل وضع هذه الكمية الكبيرة من الطحين في عربة التسوق أملاً في الحصول عليها بأكملها. لكن الموظفين أوضحوا له أن بإمكانه الحصول على 20 عبوة طحين فقط، فيما يتحتم عليه إعادة الـ 30 عبوة الباقي إلى مكانها، من أجل أن يستفيد منها باقي الزبائن.

وأشارت “فوكس” إلى أن الرجل رفض وأصر على اقتناء كمية الطحين بأكملها، وهو ما أدى إلى حدوث جدال بينه وبين الموظفين، وأضافت أنه اضطر في النهاية إلى ترك البضاعة بأكملها في السوبر ماركت.

وبدأت الشرطة تحقيقاتها مع الرجل، الذي يؤكد أنه لم ير أي إشعار يمنعه من الحصول على عدد كبير من المواد الغذائية.

وارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 6531 حالة وفاة، فيما وصلت أعداد المصابين إلى أكثر من 169 ألف إصابة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وسجلت أوروبا، التي أصبحت البؤرة الجديدة لانتشار المرض، أعلى معدلات الإصابة والوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث وصلت أعداد الوفيات في إيطاليا إلى 1809 وفيات، بعد وفاة 368 شخصًا، الأحد، كما سجلت إسبانيا 292 حالة، بينما وصلت أعداد الوفيات في إيران، والتي تعد ثاني أكبر بؤر الإصابة بالمرض في قارة آسيا بعد الصين 724 حالة وفاة.