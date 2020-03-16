أمير قطر في مقرّ اللجنة الخاصة بمنع انتشار كورونا .. كشف خطة حصار الفيروس ووجه رسالة

اطلع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على عمل اللجنة المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال الأمير تميم في تغريدةٍ مرفقة بصورٍ من اجتماعه باللجنة إنّ “الأمور تسير بشكل جيد والجهات تقوم بواجبها على أكمل وجه”.

واكد الشيخ تميم أنه ستكون هناك تدابير إضافية للسيطرة على الوباء.

وشدد على أن الخطة تهدف لحصار الفيروس بأقل إرباك.

ولفت إن مواجهة الفيروس سؤولية جماعية تتطلب التزام وتعاون الجميع دون استثناء ودون إبطاء.

اطلعنا اليوم على عمل اللجنة المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا. الأمور تسير بشكل جيد والجهات تقوم بواجبها على أكمل وجه. سوف تكون هناك تدابير إضافية للسيطرة على الوباء. خطتنا تهدف لحصار الفيروس بأقل إرباك. هي مسؤولية جماعية تتطلب التزام وتعاون الجميع دون استثناء ودون إبطاء. pic.twitter.com/Xz8wCot1d9 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) March 15, 2020

ومساء السبت، أعلنت وزارة الصحة العامة بدولة قطر عن شفاء أول 4 حالات من فيروس كورونا.

وزارة الصحة العامة تعلن في مؤتمر صحفي عن شفاء أول 4 حالات في دولة #قطر من فيروس #كورونا#Qatar #COVID19 pic.twitter.com/T6HktalzzG — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) March 14, 2020

وذكرت وزارة الصحة في بيان الاحد ان “هناك 64 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 401”