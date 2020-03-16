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أمير قطر في مقرّ اللجنة الخاصة بمنع انتشار كورونا .. كشف خطة حصار الفيروس ووجه رسالة

كتب وطن
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اطلع أمير دولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على عمل اللجنة المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال الأمير تميم في تغريدةٍ مرفقة بصورٍ من اجتماعه باللجنة إنّ “الأمور تسير بشكل جيد والجهات تقوم بواجبها على أكمل وجه”.

واكد الشيخ تميم أنه ستكون هناك تدابير إضافية للسيطرة على الوباء.

وشدد على أن الخطة تهدف لحصار الفيروس بأقل إرباك.

ولفت إن مواجهة الفيروس سؤولية جماعية تتطلب التزام وتعاون الجميع دون استثناء ودون إبطاء.

ومساء السبت، أعلنت بدولة قطر عن شفاء أول 4 حالات من فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة في بيان الاحد ان “هناك 64 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 401”

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