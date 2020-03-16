سيفرق كثيرا لو طُبق.. أكاديمي عُماني يوجه مقترحا في غاية الأهمية للمسؤولين بشركات الاتصالات والبنوك العمانية

وجه الأكاديمي العُماني البارز الدكتور حيدر اللواتي، العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، رسالة هامة لاقت تفاعلا واسعا إلى المسؤولين في شركات الاتصالات والبنوك العمانية تزامنا مع الظرف الاستثنائي الذي تمر به السلطنة والعالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وطالب “اللواتي” في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) المسؤولين في شركات الاتصالات بالاقتداء بشركات الإنترنت في امريكا حيث أنها رغم انهيار اسواق المال قررت منح إنترنت مجاني لشهرين وفتح نقاط اضافية ليتمكن الجميع بالعمل والدراسة من بيوتهم.

الى المسؤولين في شركات الاتصالات:



شركات الإنترنت في امريكا رغم انهيار اسواق المال تقرر منح إنترنت مجاني لشهرين وفتح نقاط اضافية ليتمكن الجميع بالعمل والدراسة من بيوتهم



والى المسؤولين في البنوك



بدأت البنوك تجمد سداد اقساط قروض المواطنين لعدة اشهر



إن كنتم لا تعلمون✋🏻😊#كورونا — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) March 16, 2020

كما خاطب الأكاديمي العماني المسؤولين في البنوك قائلا:” بدأت البنوك تجمد سداد اقساط قروض المواطنين لعدة اشهر إن كنتم لا تعلمون”

وأضاف قي تغريدة أخرى:”نرجو من شركات الاتصالات تقدير وضع الطلبة والموظفين والعوائل” موضحا أنه سيكثر تواجدهم في البيوت ويزيد استخدامهم للنت.

نرجو من شركات الاتصالات تقدير وضع الطلبة والموظفين والعوائل، سيكثر تواجدهم في البيوت ويزيد استخدامهم للنت لذا اراه واجب وطني على شركات الاتصالات تشجيع الناس بالبقاء في بيوتهم من خلال خفض رسوم خدمات الانترنت وتقديم عروض باسعار رخيصة في الفترة القادمة

. https://t.co/HLtsSVbUpQ — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) March 15, 2020

واعتبر أن على شركات الاتصالات ضمن الواجب وطني، تشجيع الناس بالبقاء في بيوتهم من خلال خفض رسوم خدمات الانترنت وتقديم عروض بأسعار رخيصة في الفترة القادمة.

هذا وقررت سلطنة عمان، أمس الأحد، تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إليها من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن “اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا قررت وقف دخول غير العمانيين إلى أراضي السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأضافت: “وقررت اللجنة تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى إغلاق الحدائق العامة والمنتزهات وإيقاف إقامة صلاة الجمعة ووقف التجمعات الاجتماعية”.

من جهته أطلق مركز التواصل الحكومي بسلطنة عُمان، اليوم الاثنين، حسابا رسميا على مواقع التواصل حمل اسم “عمان تواجه كورونا” لمواجهة الفيروس المستجد القاتل ومتابعة تطورات الأمر لحظة بلحظة.

ونشر الحساب أولى تغريداته على موقع التدوين المصغر تويتر وفق ما رصدت (وطن) التي وضح فيها أهدافه وأعلن عن انطلاقه.

وأشاد العديد من النشطاء بالخطوة التي اتخذتها حكومة السلطنة والتي تعد الأولى من نوعها في مواجهة الفيروس القاتل منذ ظهوره.