هل ستُغلق سلطنة عمان الحدود مع دول الجوار لمنع انتشار فيروس كورونا!؟

طالب الباحث السياسي العُماني مصطفى الشاعر الجهات المسؤولة في السلطنة بإغلاق الحدود مع دول الجوار لمنع انتشار فيروس كورونا .

وقال “الشاعر” في تغريدة بـ”تويتر”: “نخشى ان يكون كورونا قد كشف الغطاء والمستور عن الجهات التي لا تستطيع التنفس داخل البلاد بدون رئتها الأخرى في دول الجوار”.

وتابع: “اغلاق الحدود هو الأولوية الان حسب اعتقادنا لان ما بعد تعليق الدراسة عمان لا نعتقد ان هناك امر اهم من ذلك، وفرصة ان تختبر البلاد بدون جوارها”.

نخشى ان يكون #كورونا قد كشف الغطاء والمستور عن الجهات التي لا تستطيع التنفس داخل البلاد بدون رئتها الأخرى في دول الجوار، اغلاق الحدود هو الأولوية الان حسب اعتقادنا لان ما بعد #تعليق_الدراسة_عمان لا نعتقد ان هناك امر اهم من ذلك، وفرصة ان تختبر البلاد بدون جوارها.#اغلقوا_الحدود — مصطفى الشاعر🇴🇲 (@Mustafa_549) March 14, 2020

من جهته، دعا نائب رئيس مجلس الشورى السابق في سلطنة عمان، اسحاق السيابي، إلى إيجاد وسائل مناسبة لتعليق كافة التجمعات والفعاليات بمختلف أنواعها وتصنيفاتها الرسمية أو الأهلية للتقليل من فرص إنتشار كورونا، وذلك بعد قرار تعليق الدراسة في عمان.

ودعا أيضا ً الى مضاعفة توعية المجتمع بكافة أطيافه من مصائب فيروس كورونا المستجدّ ومعاتبة كل من يخالف ذلك،أو يدعو لها.

بعد #تعليق_الدراسة_في_عمان اتمنى إيجاد وسائل مناسبة لتعليق كافة التجمعات والفعاليات،بمختلف أنواعها وتصنيفاتها الرسمية أو الأهلية.للتقليل من فرص إنتشار #كورونا .ومضاعفة توعية المجتمع بكافة أطيافه من مصائب #فيروس_كورونا_المستجدّ ومعاتبة كل من يخالف ذلك،أو يدعو لها.#اسحاق__السيابي — اسحاق بن سالم السيابي(حساب شخصي) (@ishaqsiabi) March 15, 2020

وأعلن وزير الصحة العماني الدكتور أحمد السعيدي السبت أن هناك حالة حرجة لأحد المصابين بفيروس كورونا في قسم العناية المركزة بإحدى المستشفيات في السلطنة.

وأوضح ” السعيدي” في تصريح له بعد ختام الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لمناقشة مستجدات الفيروس أن عدد الحالات المسجلة جراء الفيروس حتى صباح السبت بلغ 20 حالة مؤكدة، 9 منها تم الإعلان عن شفائها مسبقًا.

وقررت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان السبت تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة شهر .