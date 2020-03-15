شرطة عمان السلطانية
شرطة عمان السلطانية
الهدهد

هل ستُغلق سلطنة عمان الحدود مع دول الجوار لمنع انتشار فيروس كورونا!؟

كتب وطن
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طالب الباحث السياسي العُماني مصطفى الشاعر الجهات المسؤولة في السلطنة بإغلاق الحدود مع دول الجوار لمنع انتشار .

وقال “الشاعر” في تغريدة بـ”تويتر”: “نخشى ان يكون قد كشف الغطاء والمستور عن الجهات التي لا تستطيع التنفس داخل البلاد بدون رئتها الأخرى في دول الجوار”.

وتابع: “ هو الأولوية الان حسب اعتقادنا لان ما بعد تعليق الدراسة عمان لا نعتقد ان هناك امر اهم من ذلك، وفرصة ان تختبر البلاد بدون جوارها”.

من جهته، دعا نائب رئيس مجلس الشورى السابق في ، اسحاق السيابي، إلى إيجاد وسائل مناسبة لتعليق كافة التجمعات والفعاليات بمختلف أنواعها وتصنيفاتها الرسمية أو الأهلية للتقليل من فرص إنتشار كورونا، وذلك بعد قرار تعليق الدراسة في عمان.

ودعا أيضا ً الى مضاعفة توعية المجتمع بكافة أطيافه من مصائب فيروس كورونا المستجدّ ومعاتبة كل من يخالف ذلك،أو يدعو لها.

وأعلن وزير الصحة العماني الدكتور أحمد السعيدي السبت أن هناك حالة حرجة لأحد المصابين بفيروس كورونا في قسم العناية المركزة بإحدى المستشفيات في السلطنة.

وأوضح ” السعيدي” في تصريح له بعد ختام الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لمناقشة مستجدات الفيروس أن عدد الحالات المسجلة جراء الفيروس حتى صباح السبت بلغ 20 حالة مؤكدة، 9 منها تم الإعلان عن شفائها مسبقًا.

وقررت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان السبت تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة شهر .

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