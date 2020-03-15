“الصغيرة جداً تعلم الكبار”.. “شاهد” كيف رد هذا الطيار القطري الجميل للكويت عندما دخل أجوائها؟

قدم طيار قطري، لفتة إنسانية جميلة، خلال طيرانه فوق الاجواء الكويتية، وذلك من خلال الدعاء للكويت التي تواجه أزمة تفشي فيروس كورونا.

وظهر الطيار القطري وفق ما رصدت “وطن”، وهو يصور دولة الكويت من شباك طائرته داعياً الله أن يحمي الكويت من كل سوء قائلاً :”حمى الله الكويت من كل شر”.

طيار قطري ..

خلال مروره عبر أجواء #الكويت الشقيقة :

حماك الله من كل شر .. #قطر #كورونا pic.twitter.com/euHYRvPVcC — جابر الحرمي (@jaberalharmi) March 14, 2020

وكانت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، قد أصدرت الخميس، فتوى تفيد بأنه “في حال وجود وباء يسقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة”.

وتداول ناشطون كويتيون، فيديوهات أظهرت مساجد الكويت خالية من المصلين في صلاة الجمعة، بعد قرار وزارة الأوقاف الكويتية إيقاف صلاة الجماعة في المساجد، من بينها صلاة الجمعة، والاكتفاء بالآذان فقط، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا.

مساجد #الكويت اليوم .. المؤذنون يرددون "صلوا في رحالكم …صلوا في بيوتكم"

اللهم لا تحرم المصلين أجر الصلاة في المساجد🤲



#الكويت_تحارب_الكورونا pic.twitter.com/gsnCCCOMvO — د. عبدالله مبارك الدلماني (@DrAAldelmany) March 13, 2020

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن “الفتوى رقم 18/20 تقول إنه في حال وجود وباء، سقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة وتصلى ظهرا في منازلهم”.

وتأتي الفتوى في وقت سجلت في الكويت 80 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولعبت الكويت، وسيطاً هاماً في الأزمة الخليجية، التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين على قطر.

وفي وقت سابق، حذر السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، من تصاعد الصراع في منطقة الخليج والتصعيد الخطير من قبل إيران ما يهدد الخليج بأكمله بكارثة حقيقية حال نشوب حرب بالمنطقة بسبب المفاعلات النووية في إيران.

وقال “الدويلة” إنه لا أحد يعرف متى ينهار الوضع في الخليج مهما بلغت الدول المتضادة من القدرة على ضبط النفس، مؤكداً أن تفجر الصراع مع إيران سيعرض المنطقة لكارثة نووية لا تقل عن تشرنوبل الذي أدى لكارثة بيئية أثرت على عشرات الألوف من سكان روسيا.