“شاهد” ما حدث على متن طائرة قدمت من الرياض إلى بيروت.. شجار عنيف والأمن يتدخل بسبب كورونا!

تداول ناشطون مقطع فيديو، أظهر شجاراً اندلع على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط اللبنانية، وصلت من الرياض إلى بيروت بسبب رفض بعض الركاب وضع الكمامات وتعمدهم العطس بوجه الآخرين، الامر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل وفق ما رصدت “وطن”، فإن عدد من الشبان تعمدوا السعال في وجوه الركاب عند خروجهم لنقل عدوى فيروس كورونا إليهم.



وقالت قناة “إل بي سي أي “، إن الأزمة حدثت بسبب قيام الفريق التقني والإعلامي التابع لها، بتصوير الإجراءات الوقائية المتبعة عند الخروج من الطائرة في مواجهة فيروس كورونا.

وأشارت القناة إلى أنه بمجرد أن حطت الطائرة على مدرج مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بدأ الفريق بتصوير لحظة خروج الركاب لتوثيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا خاصة أنه اتخذت إجراءات نوعية عبر ارتداء لباس خاص لمنع نقل والتقاط فيروس كورونا.

وتابعت: “كانت تهدف عملية التصوير لعرض الفيديو في إطار حملة التوعية التي أطلقتها القناة من أجل حث جميع اللبنانيين على اتخاذ أقصى درجات الحيطة بمواجهة فيروس بات يهدد العالم بأسره”.

وواصلت: “إلا أن عملية التصوير أزعجت إحدى الراكبات التي طلبت وقف عملية التصوير، ومع أن الفريق أوضح أن التصوير ليس لها شخصيا أو أيا من الركاب إلا أنها أصرت على موقفها فما كان من أشخاص كانوا معها إلا وأن تهجموا على فريق الـLBCI وتعرضوا له بألفاظ نابية ما أدى إلى إشكال على متن الطائرة وتعرض شخص من فريق العمل لجروح في عينه”.

واختتم موقع القناة: “بلغ الأمر بالمعتدين حد التهكم إلى افتعال السعال في وجه أحد أعضاء فريق عمل المحطة،‎ وهنا تدخلت القوى الأمنية لفض الإشكال وإعادة الهدوء على الطائرة”.

حالة من الذعر والهرج والمرج على متن الطائرة القادمة من الرياض الى بيروت حيث قام عدد من الركاب بإستفزاز الركاب الآخرين و ذلك عبر خلعهم للكمامات و التعطيس عمداً بوجههم.

ولا أحقر من هيك! #كورونا_لبنان#Corona #كوفيد_19

pic.twitter.com/O4nmVmOnu1 — سحر حسين غدار (@ghaddar_sahar) March 14, 2020

وفي ردود الافعال حول الفيديو رصدت وطن تعليقا للمغردة “ديانا ياسين” والتي قالت: “ضروري العزل والفحوصات عيب عالشعب المتغرب يلتزم بالقوانين هني بكل أنحاء العالم يحترموا دول العالم وبيلتزموا بقوانينها ليه هيدا الفساد بس بلبنان الدني مش سايبة صحة لبنان الأهم، الله يحمي الكادر الطبي ويحمي المتعافيين ويشفي المرضى لازم العزل الصحي المرضى لأنهم خطر على المتعافين”

ضروري العزل والفحوصات عيب عالشعب المتغرب يلتزم بالقوانين هني بكل أنحاء العالم يحترموا دول العالم وبيلتزموا بقوانينها ليه هيدا الفساد بس بلبنان الدني مش سايبة صحة لبنان الاهم ،،الله يحمي الكادر الطبي ويحمي المتعافيين ويشفي المرضى لازم العزل الصحي المرضى لأنهم خطر على المتعافين — @yassine_diana (@yassinediana2) March 14, 2020

فيما قال مغرد آخر: “يجب محاسبتهم عملا بالقانون نشر وباء، ستة اشهر حبس، افتعال إشكال ايضا على متن الطائرة يعاقب عليه القانون، ويمنع بالحد الأدنى من التنقل جوا”

يجب محاسبتهم عملا بالقانون نشر وباء=ستة اشهر حبس. افتعال اشكال ايضا على متن الطائرة يعاقب عليه القانون، ويمنع بالحد الادنى من التنقل جوا — Tousser Tousser (@TousserT) March 14, 2020

اما المغردة جيهان خليفة فقد قالت: “وين ما حد سمعنا صوتوا من أبواق الحقد عن شو صار بطيارة السعودية كورونا السعودية مقدسي ميكروبوجه يشعر بالغثيان”

وين ما حد سمعنا صوتوا من أبواق الحقد عن شو صار بطيارة السعودية كورونا السعودية مقدسي 🦠🤢 — jihan khalife 🇱🇧🇨🇦 (@JihanKhalife) March 14, 2020

يُشار إلى أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد بلغت 93 حتى الآن.

وذكرت الوزارة في بيان أنه و”حتى تاريخ 14 مارس 2020 ظهرا، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 93 حالة، بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى”.

وأوضح البيان أن وزارة الصحة تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم، وتراقب جميع المخالطين والقادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس.