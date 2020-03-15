مُصيبة تحل على رأس الأردن.. كورونا يهدد السياحة بعد إلغاء “90%” من حجوزات الفنادق

يبدو أن مصيبة فيروس “كورونا” قد حلت رسمياً على دول الشرق الأوسط، حيث كشف الناطق باسم جمعية الفنادق السياحية في الأردن محمد القاسم، عن إلغاء الحجوز في فنادق المملكة، عقب قرارات الحكومة لمواجهة الفيروس.

وقال القاسم، في تصريح صحفي، إن نسبة الإلغاء تجاوزت الـ90%.، موضحاً أن الجمعية على تواصل مستمر مع وزارة الصحة والجهات المسؤولة في الحكومة الأردنية، لضمان حماية الموظفين والنزلاء”.

وأكد القاسم، أن “القطاع يتعامل بمسؤولية كبيرة وجدية مع الحدث”، وأن “الجمعية عضو في كافة اللجان المشكلة لضمان تنفيذ القرارات الحكومية”.

يذكر أن الأردن أعلن اليوم الأحد تسجيل ستة إصابات بفيروس كورونا، أحدها لدى مواطن أردني قادم من بريطانيا، و4 لدى فرنسيين كانوا داخل أحد فنادق المملكة، والإصابة السادسة لدى مواطن أردني خالط سائحة أمريكية، فيما “جميع الحالات قادمة من الخارج.

وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت، في وقت سابق، عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من بينها تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة وتعطيل الدراسة وإغلاق الأماكن السياحية.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، في بيان أمس السبت، “تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات، ومؤسسات ومعاهد تدريب) اعتبارا من صباح الأحد 15 مارس/ آذار 2020 ولمدة أسبوعين”.