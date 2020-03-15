ترأس اجتماعاً لكبار القادة.. ملك الأردن أول زعيم عربي يخضع لـ”فحص كورونا” وهذه نتيجته

أكدت وسائل إعلام أردنية، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أجرى فحص فيروس (كورونا) وفق الإجراءات المتبعة، بحيث يكون أول زعيم عربي يجري الفحص.

وقال موقع (سرايا) الأردني، وفق مصدر لم يسمه، أن الملك عبد الله الثاني أجرى فحص الكورونا حسب الإجراءات المتبعة، مشيراً إلى أن النتيجة كانت سلبية.

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الأردنية، إن الملك عبدالله الثاني توجه إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لترؤس اجتماع لمجلس السياسات الوطني.

يذكر أن الأردن أعلنت اليوم الأحد تسجيل ستة حالات إصابة بفيروس كورونا، على الرغم من كل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الأردنية والتي شملت إغلاق حدود وتعليق الطيران وإغلاق مدارس وجامعات.

وفي سياق ذي صلة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، خضوع نتنياهو لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح بيان رسمي صادر عن مكتب نتنياهو، أنه وفقاً لتعليمات نائب مدير عام مكتب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والطوارئ، يخضع مستشارو رئيس الوزراء ورئيس الوزراء نفسه لفحوص روتينية للكشف عن فيروس كورونا.

وأضاف البيان، أن أعراض الإصابة لم تظهر على أي أحد منهم قبل الخضوع للفحص.

يذكر أن إسرائيل سجلت حتى اليوم الأحد ما يبلغ عدده 200 حالة مصابة بفيروس كورونا، كما تم وضع الآلاف من الإسرائيليين في الحجر الصحي، فيما لم يتم رصد أي حالة وفاة بالفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من 5 ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.