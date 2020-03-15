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محامية محمد الموسى قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف سبب وفاته ولكن لماذا منعت أرملته من السفر؟!

كتب خاص "وطن"
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فجرت الدكتورة ، محامية القتل محمد الموسى، الشاب السوري الذي قُتل في فيلا ، مفاجأة عن سبب وفاة موكلها، مشيرة إلى أنه تعرض لنزيف دموي بسبب الطلقات النارية التي تعرض لها.

وكتبت بيطار تغريدة رصدتها “وطن”، قائلة : “الوفاة ناجمة عن نزف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية”.

وكانت “بيطار” قد نشرت سابقا صورة للقتيل وكتبت قائلة “انتهى تقرير الأطباء الشرعيين السوريين اليوم مساء وستعلن النتيجة خلال اليومين القادمين”.

وفي تغريدة غريبة نشرتها بيطار قبل يومين جاء فيها ” إن لم يكن منع سفر أرملة المغدور محمد الموسى مصدره قضائيا كما هو واضح فالله يعيننا على بقية القضية المليانة ترللي “. في إشارة إلى أن قضية الموسى يشوبها الكثير من الغموض.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة للتحقيق في قضية بسبب قتله الشاب محمد حسن الموسى وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في لبنان بناءا على توجيهات المجلس الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.

وتسلمت عائلة القتيل جثمانه الإثنين الماضي وتم تشييعه إلى مثواه الأخير وقامت محاميته رهاب بيطار بنشر صور تحمل نحشه قائلة: “محمد الموسى إلى مثواه الأخير. اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض، اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن”.

وكانت فيلا نانسي عجرم قد تعرضت للإقتحام بغرض السرقة من أحد اللاجئين السوريين وقام بتهديد أمن منزلهم من خلال مسدس ولكنه تفاجأ بزوجها فادي الهاشم وأطلق عليه طلقات نارية للدفاع عنه وعن أسرته مما أدى إلى وفاته وتقوم الشرطة بالتحقيقات الجنائية في هذه القضية حتى الآن.

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