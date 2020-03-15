كاتب سعودي يثير الجدل: قراءة القرآن لن تحميك من الإصابة بكورونا

أثارت تغريدة للمحامي والكاتب السعودي عبدالرحمن اللاحم، عن فيروس كورونا الذي تحول إلى وباء عالمي جدلا واسعا بين متابعيه.

“اللاحم” كتب في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي بتويتر ما نصه:”لو تقرأ القرآن كاملاً وتقرأ الصحيحين مع سنن الدار قطني؛ فإن ذلك لن يحميك من انتقال العدوى بكورونا إذا لم تتبع التعليمات الصحية.”

لوتقرأ القرآن كاملاً وتقرأ الصحيحين مع سنن الدار قطني؛ فإن ذلك لن يحميك من انتقال العدوى بكورونا إذا لم تتبع التعليمات الصحية.

لا تصدق رسائل الواتساب واهتم بنظافة يديك وابتعد عن التجمعات ولا تخرج من منزلك إلاّ للحاجة؛ تكون بأمان بإذن الله. — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) March 14, 2020

وأضاف:”لا تصدق رسائل الواتساب واهتم بنظافة يديك وابتعد عن التجمعات ولا تخرج من منزلك إلاّ للحاجة؛ تكون بأمان بإذن الله.”

واستنكر ناشطون خلط الكاتب السعودي للأمور بشأن التوكل على الله والتحصن بالنافع من القرآن والأذكار وع الأخذ بالأسباب واتباع سبل الوقاية الصحية.

المهندس عبدالله سعد الفكر انتقد طريقة طرحه التي اعتبرها مسيئة للقرآن والسنة بقوله:”هل يحتاج الشعب السعودي لمن يخبره بالأخذ بكلا السببين الشرعي الديني و الكوني القدري وهم الذين شربوا التوحيد والدين وأسقوه للأرضعلامة تعجب مزدوجة”

هل يحتاج الشعب السعودي

لمن يخبره بالأخذ بكلا السببين

الشرعي الديني و الكوني القدري



وهم الذين شربوا التوحيد والدين وأسقوه للأرض‼️



وهل تحسب أنك أتيت بجديد

وأطفال الخليج وعجائزها تعرف الفرق بين التوكل والتواكل وتعرف أدلتها من الكتاب والسنة ..



القرآن والصحيحين شفاء رغم أنفك . — م. عبدالله سعد الفكر🇸🇦🇰🇼 (@Abdullah_Alfekr) March 15, 2020

وتابع:”وهل تحسب أنك أتيت بجديد وأطفال الخليج وعجائزها تعرف الفرق بين التوكل والتواكل وتعرف أدلتها من الكتاب والسنة، القرآن والصحيحين شفاء رغم أنفك.”

وكتب آخر:”يا عبدالرحمن رب كلمه قالت لصاحبها دعني الجميع في تويتر وخارجه ينبه ويذكر باتباع اوامر الجهات الحكوميه دون إيراد للقران والسنه الا يسعك ماوسع الناس، لم يكن ضروريا ولا مفيدا الإشارة إلى القران والسنه بهذه الطريقه الله يهدينا واياك لصالح القول والعمل”

يا عبدالرحمن

رب كلمه قالت لصاحبها دعني

الجميع في تويتر وخارجه ينبه ويذكر باتباع اوامر الجهات الحكوميه

دون إيراد للقران والسنه

الا يسعك ماوسع الناس

لم يكن ضروريا ولا مفيدا الإشارة إلى القران والسنه بهذه الطريقه

الله يهدينا واياك لصالح القول والعمل — صالح إبراهيم العيدي (@SAM12317) March 15, 2020

وغرد ثالث ردا على عبدالرحمن اللاحم:”ممكن ان تحذر دون اقحام الدين اعلم بأنك لست بملحد ولكن التغريدة ملحدة”

ممكن ان تحذر دون اقحام الدين اعلم بأنك لست بملحد ولكن التغريده ملحده — يوسف سليمان الهديبان (@alhadaban) March 15, 2020

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، قد قال إن المملكة قد تضطر إلى إغلاق كل المساجد في المملكة عند الضرورة.

وأشار آل الشيخ في تصريحات لصحيفة “الرياض” السعودية إلى أن المملكة لم تسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في أي مسجد من مساجد المملكة.

ودعا وزير الشؤون الإسلامية جميع المواطنين الذين يجدون أي مسجد فيه تقصير الإبلاغ عنه والتواصل مع الوزارة، مضيفا “على كل مواطن يجد تقصيرا في تنفيذ التعليمات من قبل أي إمام أو مؤذن أو أي فرد من منتسبي الوزارة التواصل مع الوزارة مباشرة وسوف نحقق في كل شكوى وملحوظة تصلنا مؤكدا أن المواطن هو عين الرقيب”.

وأشار إلى أنه تم إصدار توجيه للمؤسسات التي تقوم بنظافة المساجد بتوفير المعقمات والمطهرات ووسائل النظافة، مشيرا إلى أن كثيرا من المواطنين ساهموا في توفيرها في المساجد.

وأضاف: “كثير من المساجد يقوم عليها مواطنون ويعتنون بها وتأمين ما تحتاجه، كما تقوم الوزارة بتأمين كافة المتطلبات، ولم يحدث أي تقصير في أي مسجد من المساجد، ونرى من المواطنين تعاونا كبيرا في التحذير من المرض والحد منه ما يبشرنا بالخير”.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، رصد وتسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19)