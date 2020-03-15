في الكويت.. الشرطة حاصرت عمارة سكنية فما قصة “مصاب كورنا” المُلقى على الشارع!

أفادت وسائل إعلام كويتية بأن عناصر من وزارة الداخلية الكويتية حاصرت، السبت، عمارة سكنية في منطقة الفروانية بعد بلاغ من وزارة الصحة عن وجود هندي داخلها مصاب بفيروس كورونا.

وأسعف الوافد الهندي تحت إشراف وزارة الصحة إلى مستشفى جابر، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

وتقوم وزارة الصحة بفحص 250 وافدا ووافدة من سكان البناية.

هذا وأعلنت السلطات المعنية في دولة الكويت السبت عن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا ليصبح الإجمالي 104 حالات داخل البلاد.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في البلاد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت إلى سبع حالات.

ووفقا لحساب الصحة الكويتية على تويتر، أكد الصباح، أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس، موضحا أنه سيتم نقل الحالتين إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان مقطع فيديو قد أثار جدلاً واسعاً في الكويت، بعدما جرى تداوله على نطاق واسع، حيث ظهر شخص ملقى على الأرض في منطقة الفروانية، الامر الذي دفع الداخلية لتوضيح الأمر.

وأكدت الداخلية أن هذا الشخص ليس مصاباً بفيروس كورونا المستجد، وإنما هو يعاني من مشكلة صحية أخرى..

ونفت الوزارة في تغريدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن يكون الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو يعاني من وباء كورونا، إنما هي آلام في الظهر وتم إسعافه على إثرها.

وأوضحت الوزارة في التغريدة بأن الشخص وهو مقيم من جنسية عربية في الكويت، وليس كويتياً، كما طالبت الوزارة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يتحلوا بروح المسؤولية والتثبت من صحة المعلومة والأخبار قبل تداولها”.

رداً على شائعات التواصل الاجتماعي



الشخص الملقى على الطريق بمنطقة الفروانية مقيم من جنسية عربية يعاني من ألم بالظهر وتم اسعافه pic.twitter.com/2I24HJi1vP — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 14, 2020

وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي في وقت سابق قد تداولوا مقطع فيديو يظهر شخصاً ممدداً على الطريق بجانب سيارة، وسط حديث عن أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وزارة الداخلية: سقوط الوافد بالفروانية أرضا سببه حالة إغماء وليست #كورونا#كورونا_في_الكويت pic.twitter.com/aiBfxkTcuH — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) March 14, 2020

يُشار إلى أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت اليوم السبت عن تسجيل أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 104 حالات.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي لإدارة العلاقات العامة والإعلام بأن فيروس كورونا الجديد يعيش في المناطق الحارة الرطبة، وكذلك في البلدان ذات المناخ البارد الجاف. وأفادت بأنه يتم حالياً عقد اجتماع عبر الاتصال المرئي، لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة مستجدات فيروس كورونا، والإطلاع على آخر التطورات المعلقة بالحد من انتشار العدوى في المنطقة.