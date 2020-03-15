“شاهد” شكل كورونا في لبنان.. فتيات يستجممن على كورنيش بيروت وشبان يلعبون كرة القدم على الشاطئ!

نشر العديد من المغردين اللبنانيين اليوم الأحد مقطعا فيديو تم تصويرهما على كورنيش العاصمة اللبنانية بيروت خلال نهار هذا اليوم، ويظهر فيه أعداد كبيرة من المواطنين اللبنانيين يستجمون على الكورنيش ويلعبون ويمارسون حياتهم الترفيهية بشكل طبيعي ومزدحم.

وأثار مقطع الفيديو الأول، الذي رصدته (وطن)، حفيظة العديد من المغردين الذين رأوا فيه استهتاراً كبيراً وخطيراً من الشعب اللبناني عامة ومن الحكومة اللبنانية، في التعامل مع فيروس كورونا المستجد الذي أجبر عديد من دول العالم على اتخاذ إجراءات مشددة على الحجر المنزلي والتزام البيوت وعدم الخروج وعقد أي نوع من أنواع التجمعات كي لا يتم نشر الوباء، الذي صُنف كجائحة وفق منظمة الصحة العالمية.

وقد نشرت المغردة سحر حسين غدار مقطع فيديو تأكيدي ثان عبر حسابها بتويتر معقّبةً عليه: “من بعد ما رفضت الناس تصدق انه الفيديو المنتشر من الكورنيش جديد وهو اليوم تحديداً، قررنا نوافيكم بفيديو موثق بالتاريخ لتعرفوا إنه في استهتار فعلي عم نعيشه وضروري صار الضرب بيد من حديد بهالموضوع”.

وتابعت سحر حسين غدار في تغريدتها: “مش مقبول الناس شو مستخفة ومستهترة ومقرفة بس تكون هيك”.

من بعد ما رفضت الناس تصدق إنو الفيديو المنتشر من الكورنيش جديد وهو اليوم تحديداً، قررنا نوافيكم بفيديو موثق بالتاريخ لتعرفو إنو في استهتار فعلي عم نعيشو وضروري صار الضرب ب ايد من حديد بهالموضوع!

مش مقبول الناس شو مستخفة ومستهترة ومقرفة بس تكون هيك!#كورونا #خليك_بالبيت #StayHome pic.twitter.com/3peMGo0aIg — سحر حسين غدار (@ghaddar_sahar) March 15, 2020

كيف بتفهّم هالنوع من الناس إنو ينضبو ببيوتن لإن في مصيبة جدّية عم نمرق فيها ولازم نتجاوزها ب أقل الخسائر؟

الفيديو من الكورنيش البحري لبيروت هذا اليوم. #كورونا #خليك_بالبيت #StayHome pic.twitter.com/e9zTngXgG5 — سحر حسين غدار (@ghaddar_sahar) March 15, 2020

وفي ردود الأفعال حول الأمر يقول احد المغردين في إشارة منه لمطالبة الحكومة اللبنانية بفرض عقوبات على المخالفين لإجراءات الوقاية: “فرضت السلطات الصينية ضبطا وغرامات بالحبس 3 أشهر لكل من لا يلتزم”

فرضت السلطات الصينية ضبطاً و غرامات بالحبس ٣ اشهر لكل من لا يلتزم — D® Phil (@philabouzeid) March 15, 2020

أما المغردة باسم (جنوبية من أرض العز والكرامة) قالت: “هلق بيطلع الحق على الدولة” وتابعت: “إذا الناس مش سأليني عن صحتها وصحة غيرها، عنجد خافوا الله بحقكم وحق غيركم”

هلق بيطلع الحق عل الدولة. اذا الناس مش سأليني عن صحتها وصحة غيرها. عنجد خافوا الله بحقكم وحق غيركم. — Zeinab B. D. جنوبية من ارض العز والكرامة (@Zeinab62492056) March 15, 2020

يُشار إلى أنه وبحسب آخر بيان صادر عن وزارة الصحة اللبنانية فقد وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأراضي اللبنانية 93 حالة. وذكرت الوزارة في بيانها بأنه “حتى تاريخ 14 مارس بلغ عدد الحالات 93 بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى”

وأوضحت الوزارة بأن كافة الحالات المصابة مرتبطة بالعدوى من خارج لبنان، كما ناشدت المواطنين بالتقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية والتزام المنازل إلا عند الضرورة القصوى.