“شاهد” شكل كورونا في لبنان.. فتيات يستجممن على كورنيش بيروت وشبان يلعبون كرة القدم على الشاطئ!

نشر العديد من المغردين اللبنانيين اليوم الأحد مقطعا فيديو تم تصويرهما على كورنيش العاصمة اللبنانية بيروت خلال نهار هذا اليوم، ويظهر فيه أعداد كبيرة من المواطنين اللبنانيين يستجمون على الكورنيش ويلعبون ويمارسون حياتهم الترفيهية بشكل طبيعي ومزدحم.
وأثار مقطع الفيديو الأول، الذي رصدته (وطن)، حفيظة العديد من المغردين الذين رأوا فيه استهتاراً كبيراً وخطيراً من الشعب اللبناني عامة ومن الحكومة اللبنانية، في التعامل مع فيروس كورونا المستجد الذي أجبر عديد من دول العالم على اتخاذ إجراءات مشددة على الحجر المنزلي والتزام البيوت وعدم الخروج وعقد أي نوع من أنواع التجمعات كي لا يتم نشر الوباء، الذي صُنف كجائحة وفق منظمة الصحة العالمية.
وقد نشرت المغردة سحر حسين غدار مقطع فيديو تأكيدي ثان عبر حسابها بتويتر معقّبةً عليه: “من بعد ما رفضت الناس تصدق انه الفيديو المنتشر من الكورنيش جديد وهو اليوم تحديداً، قررنا نوافيكم بفيديو موثق بالتاريخ لتعرفوا إنه في استهتار فعلي عم نعيشه وضروري صار الضرب بيد من حديد بهالموضوع”.
وتابعت سحر حسين غدار في تغريدتها: “مش مقبول الناس شو مستخفة ومستهترة ومقرفة بس تكون هيك”.
وفي ردود الأفعال حول الأمر يقول احد المغردين في إشارة منه لمطالبة الحكومة اللبنانية بفرض عقوبات على المخالفين لإجراءات الوقاية: “فرضت السلطات الصينية ضبطا وغرامات بالحبس 3 أشهر لكل من لا يلتزم”
أما المغردة باسم (جنوبية من أرض العز والكرامة) قالت: “هلق بيطلع الحق على الدولة” وتابعت: “إذا الناس مش سأليني عن صحتها وصحة غيرها، عنجد خافوا الله بحقكم وحق غيركم”
يُشار إلى أنه وبحسب آخر بيان صادر عن وزارة الصحة اللبنانية فقد وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأراضي اللبنانية 93 حالة. وذكرت الوزارة في بيانها بأنه “حتى تاريخ 14 مارس بلغ عدد الحالات 93 بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى”
وأوضحت الوزارة بأن كافة الحالات المصابة مرتبطة بالعدوى من خارج لبنان، كما ناشدت المواطنين بالتقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية والتزام المنازل إلا عند الضرورة القصوى.