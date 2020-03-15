شركة ألمانية تقترب من إنقاذ العالم وترامب يُغري مسؤوليها بمبلغ خيالي لضمان اللقاح حصريا لأمريكا

قالت الوكالة الألمانية للأنباء إن تقريرا صحافيا كشف أن هناك خلافات بين ألمانيا وأمريكا حول شركة ألمانية في مقاطعة توبينغن جنوبي ألمانيا يتم العمل فيها على التوصل للقاح ضد فيروس كورونا الذي نشر الذعر في العالم.

وبحسب تقرير صحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، واستنادا إلى دوائر حكومية في العاصمة برلين، يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جذب علماء ألمان إلى بلاده بتحويلات مالية عالية أو ضمان اللقاح حصريا لبلاده.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي يعرض على الشركة الألمانية مبلغا كبيرا من أجل ضمان عملها حصريا لبلاده، وأضافت أنه يقوم بكل ذلك من أجل الحصول على اللقاح للولايات المتحدة الأمريكية، “للولايات المتحدة الأمريكية فقط”.

وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أشارت وزارة الصحة الاتحادية إلى التصريحات التي أدلى بها متحدث باسم الوزارة من قبل لصحيفة “فيلت أم زونتاج” والتي قال فيها: “الحكومة الألمانية مهتمة للغاية بأن يتم تطوير لقاحات ومواد فعالة ضد فيروس كورونا المستجد في ألمانيا وفي أوروبا، وفي هذا الشأن تتواصل الحكومة بشكل مكثف مع شركة /كيور فاك/ (التي يوجد مقرها في توبينغن)”.

وأضافت الصحيفة أن ألمانيا تحاول إمداد الشركة بالأموال.

وبحسب تقرير الصحيفة، تعمل الشركة مع المعهد الألماني الحكومي للقاحات والأدوية البيولوجية الطبية على إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

تقارير إعلامية أمريكية ذكرت، اليوم الأحد، أن 20 ولاية أمريكية، على الأقل، أغلقت أو تخطط لغلق جميع مدارسها فى إطار سعيها لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك مع وصول حصيلة ضحايا الوباء فى الولايات المتحدة إلى 50 حالة وفاة على الأقل، وأكثر من 2100 حالة إصابة مؤكدة.

وذكرت صحيفة “يو.إس.إيه توداى” – عبر موقعها الإلكترونى – أن ذلك الإجراء يشمل أكثر من ربع طلاب المدارس في الولايات المتحدة، والتي أعلنت، أمس الأول، حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة الفيروس.

ومع تكثيف الجهود المحلية لمكافحة الفيروس، أعلنت عدة سلاسل من متاجر البقالة تخفيض عدد ساعات العمل لتوفير مزيد من الوقت لأعمال التطهير.يأتي ذلك، بينما أعلن مسئولون في ولاية نيويورك إغلاق مبنى الولاية أمام الجمهور بعد ثبوت إصابة النائبين هيلن وينشتاين وتشارلز بارون بالفيروس، وفقا لبيان مشترك أصدره حاكم الولايا أندرو كومو ورئيس برلمان الولاية كارل هيستي.

ووفقا لآخر الإحصاءات، فقد بلغت حالات الوفاة عالميا جراء فيروس “كورونا” المستجد أكثر من 5500 حالة، فيما أُصيب أكثر من 150 ألف شخص، وذلك منذ ظهور الفيروس لأول مرة في الصين، أواخر العام الماضي.

وكان البيت الأبيض الأمريكى، أعلن اليوم الأحد، أن نتائج فحص فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاءت سلبية.