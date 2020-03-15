“شاهد” كارثة كبيرة فعلتها الجماهير العُمانية بعد مباراة “ظفار والسيب” وأغضبت العُمانيين !

رغم كل التحذيرات الداعية الى عدم التجمهر خشيةً من انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، إلا أن الجماهير العُمانية التي حضرت مباراة نادييْ ظفار والسيب السبت، أشعلت غضباً واسعاً بين العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر مغرّدون ان الجماهير التي حضرت المباراة ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري العُماني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، استهترت بدعوات الجهات المسؤولة لمنع التجمهر في ظل الظرف الإستثنائي الذي تمرّ السلطنة كباقي دول العالم .

وانتشرت مشاهد من احتفالات الجماهير العُمانية بعد المباراة، وأظهرت تجمّع المئات منهم يرقصون ويغنون “كورونا كورونا”.

#اجلس_بالبيت يستاهلوا عزل وحجر صحي لمدة ١٤ يوم كل من حظر مباراة #السيب_ظفار والمفروض الدوري من الاساس يلتقي pic.twitter.com/XMIQ8AIibN — الحمدلله (@fatma21f21) March 14, 2020

وزارة الشؤون الرياضية@mosa_gov_om

أين الإلتزام بقرارات اللجنة العليا في التعامل مع #كوفيد_19

الصورة اليوم مباراة #السيب_ظفار

لكم التعليق!! pic.twitter.com/0RTUvkAyOL — أنّدَلُسۡ عُمَانَ (@andalus717) March 14, 2020

الإستهتار من فئة من الشباب قد يؤدي إلى كارثة لهم ولأهاليهم!



رغم جميع التحذيرات والجهود في التوعية، لا يزال البعض هكذا.



ربما يلام من لم يمنعهم ومن لم يلغي المباريات!



– الصورة من خارج ملعب (استاد السيب) قبل قليل. #السيب_ظفار pic.twitter.com/lNhXYcWuaP — م.سُليمان سالم (@sssoct) March 14, 2020

من المسؤول عن هذا الاستهتار على الرغم من توصيات اللجنة العليا بتجنب أماكن الازدحام؟

#السيب_ظفار #كوفيد_19 #كورونا pic.twitter.com/wTtZoe0PK3 — شبكة الأخبار العمانية (@ONN_1) March 14, 2020

اكثر اسباب انتشار فيروس #كوفيد_19 #كورونا_الجديد هو الجهل والاستهتار، اذا ما حصل وتواجد شخص مصاب بين الجماهير، فستصبح #عُمان من اكثر الدول الموبوءة عالميا.#السيب_ظفار https://t.co/b2kdh07ORl — عبدالله بن سعيد 🇴🇲 (@MalKi_Sal) March 15, 2020

يقال كلما اقتربت من قمة الجبل…

ازددت حذرا حتى من أصغر الحصى !!

ونحن جماعتنا يرقصون لوباء #كورونا

الوباء الذي قتل الالاف وحجر شعوب بمنازلهم وأغلقت مطارات ومواني دول ، وخسر اقتصاديات الدول المليارات..

أي إستهتار وإستهزاء هذا ف رئيكم !!!#اجلس_بالبيت #السيب_ظفار #صباح_الخير pic.twitter.com/O6m06r9rs1 — ناصر الجهوري (@Nas8Jhw) March 15, 2020

وأعلن وزير الصحة العماني الدكتور أحمد السعيدي السبت أن هناك حالة حرجة لأحد المصابين بفيروس كورونا في قسم العناية المركزة بإحدى المستشفيات في السلطنة.

وأوضح ” السعيدي” في تصريح له بعد ختام الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لمناقشة مستجدات الفيروس أن عدد الحالات المسجلة جراء الفيروس حتى صباح السبت بلغ 20 حالة مؤكدة، 9 منها تم الإعلان عن شفائها مسبقًا.

وقررت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان السبت تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة شهر .