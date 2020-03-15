“شاهد” كارثة كبيرة فعلتها الجماهير العُمانية بعد مباراة “ظفار والسيب” وأغضبت العُمانيين !

رغم كل التحذيرات الداعية الى عدم التجمهر خشيةً من انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، إلا أن الجماهير العُمانية التي حضرت مباراة نادييْ ظفار والسيب السبت، أشعلت غضباً واسعاً بين العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر مغرّدون ان الجماهير التي حضرت المباراة ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري العُماني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، استهترت بدعوات الجهات المسؤولة لمنع التجمهر في ظل الظرف الإستثنائي الذي تمرّ السلطنة كباقي دول العالم .
وانتشرت مشاهد من احتفالات الجماهير العُمانية بعد المباراة، وأظهرت تجمّع المئات منهم يرقصون ويغنون “كورونا كورونا”.
وأعلن وزير الصحة العماني الدكتور أحمد السعيدي السبت أن هناك حالة حرجة لأحد المصابين بفيروس كورونا في قسم العناية المركزة بإحدى المستشفيات في السلطنة.
وأوضح ” السعيدي” في تصريح له بعد ختام الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لمناقشة مستجدات الفيروس أن عدد الحالات المسجلة جراء الفيروس حتى صباح السبت بلغ 20 حالة مؤكدة، 9 منها تم الإعلان عن شفائها مسبقًا.
وقررت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان السبت تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة شهر .