رجل أعمال قطري يسخر من أداء العرب في مواجهة فيروس كورونا وهذا ما قاله

سخر رجل الأعمال القطري المعروف، عادل علي بن علي، من أداء الأنظمة العربية عامة تجاه التعامل مع فيروس كورونا، حيث عقد مقارنة بين ردود أفعال دول العالم والعرب، في صورة كوميدية تسخر من طريقة التعامل من قبل العرب تجاه الفيروس.

ونشر بن علي تغريدة رصدتها “وطن”، ساخراً من أداء الدول العربية جاءت على النحو التالي.

الصين: نجحنا في عزل الفايروس.

إيران: نحاول صنع مضادات للفيروس من دم شخص تعافى.

أمريكا: نختبر لقاحاً جديداً للفيروس.

العرب: الحين بس شوي الجو يصير حر يموت بروحه”

الصين: نجحنا في عزل الفايروس

ايران: نحاول صنع مضادات للفايروس من دم شخص تعافى

امريكا: نختبر لقاحاً جديد للفايروس

العرب : الحين بس شوي الجو

يصير حار يموت بروحه 🤣🤣🤣 — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) March 15, 2020

وأشار رجل الاعمال القطري في تغريدته إلى أن جميع دول العالم اتخذت خطوات عملية تجاه محاربة المرض علمياً ومخبرياً، إلا أن الدول العربية لم تتقدم خطوة في هذا السياق، بل واكتفت عديد من الشعوب بانتظار قدوم الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، التي يعتقدون أنه بها سوف يتم القضاء على المرض.

الصين: نجحنا في عزل الفايروس

ايران: نحاول صنع مضادات للفايروس من دم شخص تعافى

امريكا: نختبر لقاحاً جديد للفايروس

العرب : الحين بس شوي الجو

يصير حار يموت بروحه 🤣🤣🤣 — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) March 15, 2020

التغريدة بدورها أثارت عديد من التعليقات التي رصدتها وطن، والتي كان من ضمنها تعليق المغرّد فرج السويدي، والذي قال:”يا أبو طارق احنا ما خلينا شي ما جربناه، والوصفات زايد عن حدها، والأسلم البقاء ف المنازل إلا للضرورة فقط”

ويتابع: “هذا الوباء فتاك ما فيه مجاملة في الوقت الحاضر”.

يابوطارق احنا ما خلينا شي ماجربناه والوصفات زايد عن حدها والأسلم البقاء في المنازل الا لضرورة فقط هذا الوباء فتاك مافيه مجاملة في الوقت الحاضر. — @Faraj_alsowidi (@alsowidi_faraj) March 15, 2020

فيما قال صاحب الحساب “علي”: “والنعم بالله خالق كل شي وقدرته ليس لها حدود، ولكن التوكل على الله والعمل والبحث والجهد مطلوب منا كمسلمين لا أن نجلس ننتظر الآخرين يصنعون لنا الدواء والغذاء والسيارات والطائرات والأسلحة”

ويتابع: “خلقنا لنعبد الله أولا، قم العمل في إحياء الأرض و إعمارها”.

والنعم بالله خالق كل شي وقدرته ليس لها حدود ، ولكن التوكل على الله والعمل والبحث والجهد مطلوب منا كمسلمين لا ان نجلس ننتظر الآخرين يصنعون لنا الدواء والغذاء والسيارات والطائرات والأسلحة !! خلقنا لنعبد الله اولا ثم العمل في احياء الارض وإعمارها !! — Ali (@AliMisned) March 15, 2020

كما قال “محمد” تعقيباً على التغريدة: “هذا الواقع ولكن ليس انا و أنت الملام بهذا. ويضيف: “الزعماء أصحاب الكراسي هم الملامين، يجب عليهم دعم علماء العرب”.

هذا الواقع ولكن ليس انا وانت الملام بهذا. الزعماء اصحاب الكراسي الملامين. يجب عليهم دعم علماء العرب! — Mohammad (@mohammad23432) March 15, 2020

يُشار إلى أنه وفقا لتقرير مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد سجلت قطر إصابة ما يقارب 337 حالة كورونا على أراضيها، فيما قررت السلطات القطرية وقف السفر مع أربعة بلدان أوروبية والسودان وقاية من خطر انتشار فيروس كورونا. كما جدير بالذكر بأنه قبل عدة أيام تم نقل العدوى لأكثر من مائتي شخص دفعة واحدة في قطر أثناء تواجد مصابين في مقر تواجدهم، الأمر الذي دفع السلطات القطرية لمزيد من إجراءات الأمن والسلامة تجاه المرض.