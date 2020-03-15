رجل أعمال قطري يسخر من أداء العرب في مواجهة فيروس كورونا وهذا ما قاله
سخر رجل الأعمال القطري المعروف، عادل علي بن علي، من أداء الأنظمة العربية عامة تجاه التعامل مع فيروس كورونا، حيث عقد مقارنة بين ردود أفعال دول العالم والعرب، في صورة كوميدية تسخر من طريقة التعامل من قبل العرب تجاه الفيروس.
ونشر بن علي تغريدة رصدتها “وطن”، ساخراً من أداء الدول العربية جاءت على النحو التالي.
الصين: نجحنا في عزل الفايروس.
إيران: نحاول صنع مضادات للفيروس من دم شخص تعافى.
أمريكا: نختبر لقاحاً جديداً للفيروس.
العرب: الحين بس شوي الجو يصير حر يموت بروحه”
وأشار رجل الاعمال القطري في تغريدته إلى أن جميع دول العالم اتخذت خطوات عملية تجاه محاربة المرض علمياً ومخبرياً، إلا أن الدول العربية لم تتقدم خطوة في هذا السياق، بل واكتفت عديد من الشعوب بانتظار قدوم الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، التي يعتقدون أنه بها سوف يتم القضاء على المرض.
التغريدة بدورها أثارت عديد من التعليقات التي رصدتها وطن، والتي كان من ضمنها تعليق المغرّد فرج السويدي، والذي قال:”يا أبو طارق احنا ما خلينا شي ما جربناه، والوصفات زايد عن حدها، والأسلم البقاء ف المنازل إلا للضرورة فقط”
ويتابع: “هذا الوباء فتاك ما فيه مجاملة في الوقت الحاضر”.
فيما قال صاحب الحساب “علي”: “والنعم بالله خالق كل شي وقدرته ليس لها حدود، ولكن التوكل على الله والعمل والبحث والجهد مطلوب منا كمسلمين لا أن نجلس ننتظر الآخرين يصنعون لنا الدواء والغذاء والسيارات والطائرات والأسلحة”
ويتابع: “خلقنا لنعبد الله أولا، قم العمل في إحياء الأرض و إعمارها”.
كما قال “محمد” تعقيباً على التغريدة: “هذا الواقع ولكن ليس انا و أنت الملام بهذا. ويضيف: “الزعماء أصحاب الكراسي هم الملامين، يجب عليهم دعم علماء العرب”.
يُشار إلى أنه وفقا لتقرير مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد سجلت قطر إصابة ما يقارب 337 حالة كورونا على أراضيها، فيما قررت السلطات القطرية وقف السفر مع أربعة بلدان أوروبية والسودان وقاية من خطر انتشار فيروس كورونا. كما جدير بالذكر بأنه قبل عدة أيام تم نقل العدوى لأكثر من مائتي شخص دفعة واحدة في قطر أثناء تواجد مصابين في مقر تواجدهم، الأمر الذي دفع السلطات القطرية لمزيد من إجراءات الأمن والسلامة تجاه المرض.