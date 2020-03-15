هروب مصاب بفيروس كورونا من الحجر الصحي
هروب مصاب بفيروس كورونا من الحجر الصحي
الهدهد

ذعر في الأردن بعد هروب مصاب بفيروس كورونا من المستشفى!!

كتب وطن
0

هرب مواطن أردني مصاب بفيروس من قسم العزل بمستشفى الامير حمزة.

وقال وزير الاعلام الأردني أمجد العضايلة، مساء الاحد، ان المواطن كان قادماً من بريطانيا، وتبين بعد الفحص انه مصاب بفيروس كورونا، حيث كشفت اصابته بمطار الملكة علياء الدولي، وعلى الفور تم نقله الى المستشفى.

وأشار الى انه لدى نقله الى مستشفى العزل بمشفى الامير حمزة، تمكن المصاب من الهروب من سيارة الاسعاف .

وبينت مصادر لقناة “رؤيا” ان الجهات الامنية تمكنت من تحديد موقعه، وجاري ملاحقته لالقاء القبض عليه لعدم انتقال العدوى لاشخاص آخرين.

وحذّر مدير الأشخاص المقرّبين للمريض من مخالطته أو التستّر عليه.

هذا وأعلن العضايلة مساء الاحد، ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في الأردن الى 10 حالات.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“شاهد” ماذا كتبت الشابة الأردنية بلقيس بن هاني في آخر منشور لها؟

حياتنا

“شاهد” اللحظات الأخيرة في حياة الشابة الأردنية بلقيس بن هاني التي أبكت…

الهدهد

“أريد أن أموت في وطني”.. “شاهد” “الملكية…

الهدهد

“شاهد” عاصفة التنين المرعبة تقتلع أشجاراً من جذورها في الأردن وتفرض حظراً…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.