ذعر في الأردن بعد هروب مصاب بفيروس كورونا من المستشفى!!

هرب مواطن أردني مصاب بفيروس كورونا من قسم العزل بمستشفى الامير حمزة.

وقال وزير الاعلام الأردني أمجد العضايلة، مساء الاحد، ان المواطن كان قادماً من بريطانيا، وتبين بعد الفحص انه مصاب بفيروس كورونا، حيث كشفت اصابته بمطار الملكة علياء الدولي، وعلى الفور تم نقله الى المستشفى.



وأشار الى انه لدى نقله الى مستشفى العزل بمشفى الامير حمزة، تمكن المصاب من الهروب من سيارة الاسعاف .

وبينت مصادر لقناة “رؤيا” ان الجهات الامنية تمكنت من تحديد موقعه، وجاري ملاحقته لالقاء القبض عليه لعدم انتقال العدوى لاشخاص آخرين.

وحذّر مدير مستشفى الأمير حمزة الأشخاص المقرّبين للمريض من مخالطته أو التستّر عليه.



هذا وأعلن العضايلة مساء الاحد، ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في الأردن الى 10 حالات.

