داعية سعودي يطبل لـ”ابن سلمان” ويتطاول على الفلسطينيين من أجل كسب وده!

تطاول الداعية السعودي، بدر العامر، أحد الدعاة المطبلين لـ” ولي العهد محمد بن سلمان، على قيادات الشعب الفلسطيني، وذلك ضمن سلسلة تصريحاته الهادفة لإرضاء العائلة المالكة وولي العهد.

جاء ذلك رداً من العامر على تغريدة الناشط الفلسطيني أدهم أبو سلمية والتي أثارت جنونه عندما قال: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرج وتحدث لشعبه عن فيروس كورونا، ومعظم زعماء أوروبا فعل الأمر ذاته.

وتساءل أبو سلمية، في تغريدته التي رصدتها “وطن”،: “في المقابل هل رأيتم أي رئيس أو أمير أو ملك في عالمنا العربي فعل الأمر ذاته؟! من؟”.

حتى #ترامب خرج وتحدث لشعبه عن #كورونا، معظم زعماء أوروبا فعل الأمر ذاته..

في المقابل.. هل رأيتم أي رئيس أو أمير أو ملك في عالمنا العربي فعل الأمر ذاته؟! من؟ — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) March 14, 2020

وهنا استل العامر المعروف عنه قربه من الديوان الملكي، سيفه متطاولاً على قيادات الشعب الفلسطيني، قائلاً :”ماذا نفعتكم خطب قادتكم وأنتم من دبور في دبور، ولو تتركون عنكم الهذرلوجيا كان صلحت أموركم”.

ماذا نفعتكم خطب قادتكم وأنتم من دبور في دبور ..لو تتركون عنكم الهذرلوجيا كان صلحت أموركم .. https://t.co/IKrdSqI8ho — بدر العامر (@bader_alamer) March 14, 2020

وعُرف عن العامر تصريحاته الشاذة التي يطلقها بين الفينة والاخرى، إذ كان قد أطلق فتوى أن تحرير فلسطين ليس واجباً شرعياً، زاعماً أن الإنسان ليس مأمور شرعاً بفعل “مالا يطيق ويستطيع”.

وفي سلسلة تغريدات له على صفحته الرسمية بتويتر رصدتها (وطن) تساءل “العامر”: ”هل يجب علينا شرعاً تحرير فلسطين ؟ سؤال للمناقشة الفقهية في باب السياسة الشرعية .. تفضلوا”

وأكد بدر العامر في رد آخر له على فتواه بأن تحرير فلسطين ليس واجبا شرعيا بقوله: “ليس عند المسلمين قدرة للتحرير، والأوامر الشرعية كافة منوطة بالاستطاعة ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .. وعليهم الإعداد لذلك حتى يتمكنوا من تحرير أرضهم”.

يذكر أن العامر، دافع عن حفلات “الرقص والغناء” التي تنظمها هيئة الترفيه بأوامر من محمد بن سلمان، واصفاً من ينكر تلك الحفلات ويحرمها بـ “التكفيري المتطرف”.

وقال العامر، عبر (تويتر): “أيهما أعظم عند الله الغناء والرقص أم ركوب مشروع تدميري خطير راح ضحيته مئات الآلاف من الدماء البريئة، وملايين من المشردين، ومليارات من الممتلكات المدمرة؟”.

وتابع: “عجباً لكم أهل الغلو والفتن .. تنكرون الصغائر وتجرعون الكبائر والموبقات .. قتل وتكفير وتدمير وتحريض وخروج عن الجماعة”.