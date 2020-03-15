هل صدقت التسريبات ويخشى العدوى؟.. “شاهد” حاكم دبي يتجنب مصافحة ابن زايد بعد أنباء إصابته بكورونا

أظهر فيديو حديث انتشر على مواقع التواصل بالإمارات اليوم، الأحد، تجنب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد مصاقحة ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد في لقاء رسمي جمعهما ما أثار الشكوك مجددا حول إصابة ابن زايد بكورونا وفق تسريبات انتشرت قبل أيام.

وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام الإماراتية فقد بحث محمد بن راشد آل مكتوم مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، سبل “حفظ سلامة الناس وصحتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا”.

وحرص “ابن راشد” بحسب صور ومقاطع متداولة على إلقاء التحية عن بعد على ابن زايد دون مصافحته.

التقيت أخي محمد بن راشد في استراحة المرموم ..حفظ سلامة الناس وصحتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا محور حديثنا..الإمارات بتوجيهات خليفة وفرت الإمكانات كافة لأخذ التدابير الوقائية لحماية المجتمع..لن نتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان صحة الناس..كلنا شركاء في مواجهة هذا التحدي. pic.twitter.com/6Rk9Fau5GO — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 15, 2020

وأعاد هذا المشهد الشكوك والحديث عن إصابة محمد بن زايد بكورونا، وكثرت التعليقات في هذا الشأن.

ان شاء الله يفترسك كارونا ليأخذك ضيافة الى نار جهنم — abdo aljahmi (@mohamme78085928) March 15, 2020

صورة قديمة يا طقعان. انت لا تزال متخفي و تحت الحجر الصحي — بلاد سكيزوفرينيا (@Googoolygaga) March 15, 2020

اسأل الله ان يصيبكما بمرض تتمنون الموت ولم تجدوه وتتنمون العافية ولن تجدوها

لقد بلغ اذاكم الاسلام والمسلمين — وليد محدد (@123maher45) March 15, 2020

يشار إلى أن في أوائل مارس الجاري كانت الباحثة والصحفية الأمريكية “كارين آن كاري” المتخصصة في الشأن اليمني والخليجي، فجرت مفاجأة جديدة عن إصابة محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بفيروس كورونا.

وقالت الباحثة في تغريدةٍ بـ”تويتر” رصدتها “وطن”، إنّه تأكد نقل ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد الى مستشفى “كليفلاند” في ابوظبي لساعات بعد إصابته بوعكة صحية.

وأوضحت أن محمد بن زايد نقل لاحقاً الى حجر صحي داخلي في قصره مصاباً فيروس كورونا ونقل المرض عدوى من عاملة فلبينية في قصر العائلة.

وقالت الباحثة الأمريكية إن الشواهد تؤكد تواري “بن زايد” عن الأنظار منذ بضعة أيام.

ولاحظت “وطن” أنّه تم تقييد حساب الباحثة “كارين” بعد نشرها التغريدة التي تؤكد فيها إصابة “بن زايد” بالفيروس.

وكان الناشط الحقوقي الإماراتي البارز عبدالله الطويل، ذكر عن مصدر خاص قوله- حسب ما رصدت “وطن” من تغريدة على “تويتر”، (وصلتني أخبار من مصدر خاص عن وجود #محمد بن زايد في الحجر الصحي بعد اصابته بفيروس كورونا )، وهو الامر الذي تتكتم عليه السلطات الإمارات ولم تخرج في بيان رسمي لغاية اللحظة.