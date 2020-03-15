حدث جلل في الأردن ووفاة شخصين.. تمرد واستنفار أمني في اربد وأعداد كبيرة من الأمن تحاصر هذا السجن

أفادت وسائل إعلام أردنية بوقوع تمرد واسع في سجن باب الهوا شمال الأردن بمحافظة إربد، نتج عنه حالة استنفار أمني كبيرة ووفاة سجينين.
وبحسب موقع “رؤيا” الإخباري المحلي، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان قوات الامن العام تسيطر على اعمال الشغب التي قام بها عدد من نزلاء مركز اصلاح وتاهيل اربد احتجاجا على قرار منع الزيارة مدة اسبوعين.
واضاف الناطق الاعلامي انه جرى اسعاف نزيلين للمستشفى اصيبا نتيجة تدافع والسقوط داخل المركز وما لبثا ان فارقا الحياة.
واضاف الناطق الاعلامي انه ما زالت القوة الامنية تتواجد في المركز لفرض الامن وحفظ النظام واتمام السيطرة داخل المركز.
بينما ذكرت صفحات إخبارية أردنية على تويتر أن التمرد بدأ عندما احتج النزلاء على مواصلة الادارة ادخال سجناء جدد للسجن برغم تفشي فيروس كورونا.
وأضافت أن عددا كبيرا من السجناء يعتلي سطح السجن، مع تطويق السجن بأعداد كبيرة من قوات الدرك وسيارات الإسعاف.
كما تواردت أنباء عن توجه قوات أمنية كبيرة إلى سجن الهاشمية في الزرقاء ولا يعرف اذا ما كان هناك احتجاجات أم اجراءات احتياطية.