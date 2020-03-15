حدث جلل في الأردن ووفاة شخصين.. تمرد واستنفار أمني في اربد وأعداد كبيرة من الأمن تحاصر هذا السجن

أفادت وسائل إعلام أردنية بوقوع تمرد واسع في سجن باب الهوا شمال الأردن بمحافظة إربد، نتج عنه حالة استنفار أمني كبيرة ووفاة سجينين.

وبحسب موقع “رؤيا” الإخباري المحلي، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان قوات الامن العام تسيطر على اعمال الشغب التي قام بها عدد من نزلاء مركز اصلاح وتاهيل اربد احتجاجا على قرار منع الزيارة مدة اسبوعين.

#عاجل

من سجن باب الهوا…عقب الانباء عن حصول تمرد يقوم به النزلاء…فيديو يظهر أصوات السجناء وأعمدة الدخان نتيجة الحرائق في السجن

كما ويظهر عدد كبير من النزلاء قد اعتلوا سطح السجن pic.twitter.com/9QNLZvlJFw — الأردنية نت (@alurdunyya) March 15, 2020

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى اسعاف نزيلين للمستشفى اصيبا نتيجة تدافع والسقوط داخل المركز وما لبثا ان فارقا الحياة.

#عاجل

أنباء من مصادر خاصة..وقوع وفيات في سجن باب الهوا من النزلاء ومن رجال الأمن pic.twitter.com/crggSLJAaX — الأردنية نت (@alurdunyya) March 15, 2020

واضاف الناطق الاعلامي انه ما زالت القوة الامنية تتواجد في المركز لفرض الامن وحفظ النظام واتمام السيطرة داخل المركز.

فيديو لسجن باب الهوا قبل قليل ويظهر تصاعد أعمدة الدخان نتيجة اشتعال النار في بعض اجزاءه#عاجل #الأردنية_نت pic.twitter.com/pR2Zo62Dox — الأردنية نت (@alurdunyya) March 15, 2020

بينما ذكرت صفحات إخبارية أردنية على تويتر أن التمرد بدأ عندما احتج النزلاء على مواصلة الادارة ادخال سجناء جدد للسجن برغم تفشي فيروس كورونا.

تصريح مديرية الأمن العام pic.twitter.com/zjkH2eUezH — الأردنية نت (@alurdunyya) March 15, 2020

وأضافت أن عددا كبيرا من السجناء يعتلي سطح السجن، مع تطويق السجن بأعداد كبيرة من قوات الدرك وسيارات الإسعاف.

كما تواردت أنباء عن توجه قوات أمنية كبيرة إلى سجن الهاشمية في الزرقاء ولا يعرف اذا ما كان هناك احتجاجات أم اجراءات احتياطية.