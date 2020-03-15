على رأسها الصليب.. “شاهد” السعودية فايزة المطيري بفستان فاضح بحفل زفافها في الكنيسة بعد ارتدادها عن الإسلام

عادت السعودية فايزة المطيري التي أعلنت ارتدادها عن الإسلام لإثارة الجدل مجددا، بنشرها صورا من حفل زفافها داخل الكنيسة والصليب على رأسها.

ونشرت “المطيري” صورا لزواجها داخل إحدى الكنائس الأجنبية، وظهرت بفستان الزفاف الأبيض، مفتوح من عند الصدر بشكل فاضح وقد علق الصليب أعلى التاج فوق رأسها، وهو ما أثار غضب النشطاء السعوديين.

وكانت فايزة المطيري، نشرت في أوائل يناير الماضي صورة لنفسها بالحجاب وأخرى بدون حجاب بعد اعتناق المسيحية، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر“، ما أحدث موجة غضب بين النشطاء السعوديين.

"الحرية هي ان تقول لا لما لا تريد " كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وانا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب ✌🏼٢٠٢٠ pic.twitter.com/keFVqWXmcE — فايزة المطيري ♐️ (@f1122019) December 31, 2019

وكتبت المطيري تعليقًا على صورتيها :” الحرية هي أن تقول لا لما لا تريد كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وأنا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب 2020″.

وسبقت “المطيري” هذه التغريدة بتدوينة اخرى قالت فيها :”قررت في الساعات الأخيرة من عام 2019 ، أنني سأري نفسي ، حتى لو كان ذلك خطيرًا على حياتي. بسبب عائلتي والحكومة السعودية. حصلت أخيرًا على حريتي منذ أن طلبت اللجوء والآن كندا هي بلدي”.

ووثقت فايزة المطيري في فيديو وهي تصلي بإحدى كنائس مدينة تورنتو في كندا.

فايزة المطيري توثق في فيديو لها وهي تصلي بإحدى كنائس مدينة تورنتو في كندا! https://t.co/qRfb7lM6SH pic.twitter.com/d72tWLFXtf — تفتيش (@Tafteshq8) January 1, 2020

وتعرّف المطيري نفسها بأنها ناشطة نسوية سعودية تقيم في كندا، التي تستضيف عدة ناشطات سعوديات ذوات توجه نسوي مماثل، وبينهن رهف القنون، الشابة السعودية التي أثارت جدلا عالميا العام الماضي في رحلة لجوئها إلى كندا.