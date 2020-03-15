الأردن تتحدى كورونا وتزف بشرى سارة.. هذا ما قاله وزير التربية والتعليم للطلبة

أعلن وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور تيسير النعيمي، بأن مواد الثانوية العامة “التوجيهي” للفصل الثاني ستكون متاحة الكترونياً بالكامل خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.

وأوضح النعيمي خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة اليوم الأحد، بأنه سيتم بث الدروس عبر القناة الرياضية اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم.

وأضاف وزير التربية الأردني بأن تفعيل منصة التعلّم الالكتروني ستبدأ لجميع الطلبة وكافة المستويات، مؤكداً أن التدريس عبر المنصات ليس جديداً على وزارة التربية، وأن الطلبة لديهم فكرة جيدة عن بدائل التعليم عن بعد وآلية استخدام الانترنت والأردن متقدم في خدمات التكنولوجيا، إضافة إلى أن البث التلفزيوني متاح للجميع.

كما أوضح الوزير بأن البلاد ليست في وضع مثالي، و إنما تمر بأزمة، وهذه الإجراءات تأتي تماشياً مع تلك الأزمة.

كما قال في ساعات سابقة بأن تعليق الدوام المدرسي لا يعني توقف العملية التعليمية وسنفي بحق الطلبة بهذا الأمر، فالإجراءات ستكون عبر بث الدروس من قناة واحدة ومن ثم تتوسع في قنوات أخرى.

مصر أونلاين..

أما في مصر فقد أعلنت صحف مصرية عن مبادرة لتعليم الطلبة “أونلاين” بمدارس بئر العبد في شمال مصر، حيث أنه وفور قرار السلطات المصرية تعليق الدراسة لمدة اسبوعين كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، أطلقت إدارة بئر العبد التعليمية بشمال سيناء مبادرة شارك فيها 29 مدرس يقدمون المحاضرات، لتعليم الطلبة عن بعد باستخدام كافة الوسائط الالكترونية المختلفة.

ووفق مدير التعليم الابتدائي في إدارة بئر العبد التعليمية فإن المبادرة يشارك فيها 8 موجهين يقدمون محاضراتهم ودروسهم للصفوف من الأول للثالث الإبتدائي، و21 موجّه للصفوف العليا من الرابع وحتى السادس ابتدائي.

مُضيفاً بأن هذه المبادرة تأتي تشجيعاً ودعماً من رجال التعليم لجهود الدولة لمواجهة أخطار فيروس كورونا المستجد.

سلطنة عُمان

حيث تقدم المحامي العُماني خليفة الهنائي باقتراح للحكومة في السلطنة وتحديداً وزارة التعليم بعد تفشي فيروس كورونا بالسلطنة وتعليق الدراسة بدء من الغد ولمدة شهر.

حيث قام الهنائي في تغريدة له رصدتها وطن باقتراح تحويل قناة (عُمان مباشر) إلى قناة تعليمية تبث من خلالها الدروس لكل المراحل التعليمية وفقا لجدول زمني يراعي السنة التعليمية والمواد. كما أوضح بأنه يمكن الاستعانة بالقنوات الأخرى منها الثقافية والرياضية، لتغطية كل المراحل والمواد بيسر وسهولة.

في حالة وقف الدراسة بسبب #كورونا من الممكن تحويل قناة (عمان مباشر) إلى قناة تعليمية، تُبثُّ من خلالها الدروس لكل المراحل التعليمية، وفقًا لجدول زمني يراعي السنة التعليمية والمواد.



وهذا لا يحتاج لكثير جهد، ولا لإعداد يصعب توفيره في غضون أيام.



وبتعاون الجميع سنتجاوز هذا الوباء. — خليفة الهنائي (@khalifa_alhinai) March 14, 2020

جدير بالذكر بأن المملكة الأردنية الهاشمية أعلنت حتى اللحظة عن ست إصابات بفيروس كورونا المستجد، أربعة منهم سياح أجانب فرنسيو الجنسية.

وفي عُمان وفق وزارة الصحة العمانية وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 20 حالة اصابة منها 18 حالة مرتبطة بالسفر إلى إيران وحالة وحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا.

أما في مصر فقد قالت وزيرة الصحة المصرية هالة الزايد بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 110 حالة، مشيرة إلى أن 85 بالمائة من الحالات في العالم يتم شفاؤها من خلال التهوية الجيدة والطعام الصحي دون الحاجة للتدخل الطبي.