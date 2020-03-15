عائشة الرشيد
عائشة الرشيد
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“شاهد” إعلامية كويتية تفوقت على أحمد موسى.. هذا ما قالته عن “البطل” عبدالفتاح السيسي وصفعة وجهها لأمريكا

كتب خاص "وطن"
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أثارت الإعلامية الكويتية المعروفة ، موجة سخرية واسعة بين النشطاء عقب تداول مقطعا مسجلا لها تزعم فيه اكتشاف لعلاج ، مستشهدة بزيارة وزيرة الصحة المصرية الأخيرة للصين بتكليف من رئيس النظام .

التسجيل المتداول لـ “الرشيد” والذي سجل لها قبل أيام زعمت فيه وفق ما رصدته (وطن) أنه تم اكتشاف العلاج في مصر وذهبت وزيرة الصحة إلى وتم الإعلان عن ذلك.

وتابعت:” صفعة تتلقاها امريكا تمت السيطرة عليه بعد 48 ساعة من اكتشاف العلاج، والعلاج تم اكتشافه في مصر”

وأضافت الإعلامية الكويتية في إشادة برئيس النظام المصري:” تحيا مصر ويحيا البطل عبدالفتاح السيسي .. نعم يحيا البطل السيسي كله تمام يا فندم انها مصر .. انها مصر”

واختتمت عائشة الرشيد حديثها بزعمها أن الصين اعترفت بالمصل المصري الذي أثبت قضاءه على كورونا في 48 ساعة.

وكانت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل ـ دائمة التملق للسيسي ونظامه ـ بحسب وصف ناشطين لها، قالت قبل أيام في تصريحات لصحيفة “صدى البلد” المصرية المقربة من النظام إنه على كل مصري وعربي أن يفتخر بما قدمته مصر لصديقتها الصين بعد موقفها الداعم والذي عكسته زيارة وزيرة الصحة د. هالة زايد حاملة هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الطبية، مع رسالة تضامن من مصر مع الشعب الصيني لمواجهة فيروس كورونا.

هذا وقرر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن قرار السيسي جاء بعد اكتشاف 3 إصابات بفيروس كورونا في المدارس، واصفا قرار تعليق الدراسة بالوقائي.

وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي أن القرار يشمل مختلف الأماكن المستخدمة لغرض تعليمي، وذلك لمنع الاختلاط والحد من انتشار الفيروس.

وأضاف رئيس الوزراء المصري أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في مصر يقدر بـ109.

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