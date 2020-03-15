“شاهد” إعلامية كويتية تفوقت على أحمد موسى.. هذا ما قالته عن “البطل” عبدالفتاح السيسي وصفعة وجهها لأمريكا

أثارت الإعلامية الكويتية المعروفة عائشة الرشيد، موجة سخرية واسعة بين النشطاء عقب تداول مقطعا مسجلا لها تزعم فيه اكتشاف مصر لعلاج كورونا، مستشهدة بزيارة وزيرة الصحة المصرية هالة زايد الأخيرة للصين بتكليف من رئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

التسجيل المتداول لـ “الرشيد” والذي سجل لها قبل أيام زعمت فيه وفق ما رصدته (وطن) أنه تم اكتشاف العلاج في مصر وذهبت وزيرة الصحة إلى الصين وتم الإعلان عن ذلك.

#عايشه_الرشيد

تقول لكم تم اكتشاف علاج كورونا في مصر وانه مصر عطت صفعه حق امريكا 😂😂

والكرونا تمت السيطرة عليه خلال 48 ساعه من أكتشافه 😂😂تبون اكمل ولا اسكت 🤪

تقول تحيا مصر ويحيا البطل عبدالفتاح السيسي وتقول اللي يتفلسفون من البلهاء والحمقى مووتوو قهر



شقول غير 💦💦 pic.twitter.com/KWcVoOSo2i — Omsara.. (@Omsara_75) March 14, 2020

وتابعت:” صفعة تتلقاها امريكا فيروس كورونا تمت السيطرة عليه بعد 48 ساعة من اكتشاف العلاج، والعلاج تم اكتشافه في مصر”

وأضافت الإعلامية الكويتية في إشادة برئيس النظام المصري:” تحيا مصر ويحيا البطل عبدالفتاح السيسي .. نعم يحيا البطل السيسي كله تمام يا فندم انها مصر .. انها مصر”

واختتمت عائشة الرشيد حديثها بزعمها أن الصين اعترفت بالمصل المصري الذي أثبت قضاءه على كورونا في 48 ساعة.

وكانت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل ـ دائمة التملق للسيسي ونظامه ـ بحسب وصف ناشطين لها، قالت قبل أيام في تصريحات لصحيفة “صدى البلد” المصرية المقربة من النظام إنه على كل مصري وعربي أن يفتخر بما قدمته مصر لصديقتها الصين بعد موقفها الداعم والذي عكسته زيارة وزيرة الصحة د. هالة زايد حاملة هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الطبية، مع رسالة تضامن من مصر مع الشعب الصيني لمواجهة فيروس كورونا.

هذا وقرر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن قرار السيسي جاء بعد اكتشاف 3 إصابات بفيروس كورونا في المدارس، واصفا قرار تعليق الدراسة بالوقائي.

وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي أن القرار يشمل مختلف الأماكن المستخدمة لغرض تعليمي، وذلك لمنع الاختلاط والحد من انتشار الفيروس.

وأضاف رئيس الوزراء المصري أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في مصر يقدر بـ109.